Aralarında Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin de bulunduğu belediyeler, sivil toplum kuruluşları ve merkezi yönetimlerden temsilciler, WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler'in 'Haydi Türkiye Bisiklete!' projesi ortakları olarak, Hollanda'daki örnek çalışmaları yerinde incelediler. Proje kapsamında işbirliği ile çalışacak kurumlar, bisiklet kullanımına vatandaşları teşvik etmeyi amaçlıyor.

Türkiye'nin dört bir yanında bisikleti ulaşım aracı haline getirmeyi, belediyelere bu konuda yol göstermeyi hedefleyen proje kapsamında Amsterdam'da saha çalışması gerçekleştirildi. Katılımcılar, Bisikletli ulaşımı benimsetmek ve yaygınlaştırmak için iletişim kampanyalarıyla farkındalık yaratmak için bir araya geldi.

WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler'in öncülüğünde, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Lüleburgaz Belediyesi'nden, bu kentlerden bisikletle ilgili çalışan sivil toplum kuruluşlarından BİSUDER, Eskişehir Bisiklet Derneği (Vel ESBİD) ve Lüleburgaz Motosiklet Bisiklet Gençlik Spor Kulübü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İlbank ve Türkiye Belediyeler Birliği'nden temsilciler, Hollanda'nın bisiklet konusunda öncü kuruluşu Dutch Cycling Embassy'nin geliştirdiği programla Hollanda'daki örnek çalışmaları incelediler.

Proje ortakları 17-18 Ekim tarihlerinde proje eğitim programına katılmak üzere Eskişehir'de bir araya gelecekler.