Bisikletli ulaşımı yaygınlaştırmak için iletişim kampanyası geliştirmek üzere yapılan eğitime İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ve bisiklet konusunda çalışan sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

İzmir'den sonra Eskişehir ve Lüleburgaz'da da gerçekleştirilecek stratejik iletişim eğitimlerinin ardından iki aylık mentorluk süreci başlayacak ve bisikletli ulaşımla ilgili her kente özel iletişim kampanyaları geliştirilecek.

Bisikleti ulaşım aracı haline getirmek isteyen belediyelerin, sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği halinde iletişim kampanyaları düzenlemelerine destek vermeyi amaçlayan ve AB'nin Sivil Toplum Destek Programı II çerçevesinde fon alan "Haydi Türkiye Bisiklete!" projesinde sıra kampanya geliştirmeye yönelik çalışmalara geldi. Çevreci ulaşım modelleri için önemli çalışmalar yürüten İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent içi bisikletli ulaşım alanında yaklaşık 10 yıldır çalışan WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler'in başlattığı "Haydi Türkiye Bisiklete!" projesi kapsamında ilk iletişim eğitimi toplantısına ev sahipliği yaptı. Avrupa Hareketlilik Haftası da dikkate alınarak düzenlenen iki günlük toplantıda bisikletli ulaşımı yaygınlaştırmak için iletişim kampanyası geliştirmek üze re gerekli teorik eğitimler verildi.

2020'de kampanyalar başlıyor

İzmir Havagazı Fabrikası'ndaki eğitimde sivil toplum iletişiminin temelleri, hedef kitle belirleme, diskur tanımlama, kampanya planlama, iletişim stratejisinin temelleri, mecra-mesaj ilişkisi, kampanya briefi hazırlama ve ajans yönetimi, SWOT analizi ve sosyal medya iletişiminin temelleri gibi başlıklar öne çıktı.

İzmir ile beraber pilot il seçilen Eskişehir ve Lüleburgaz'da da gerçekleştirilecek stratejik iletişim eğitimlerinin ardından iki aylık mentorluk süreci başlayacak ve bisikletli ulaşımla ilgili her kente özel iletişim kampanyaları geliştirilecek. Mart veya Nisan 2020'de ise belediyeler geliştirdikleri iletişim kampanyalarını hayata geçirecek. Ayrıca katılımcı belediyelerin deneyimlerini, geliştirdikleri iletişim kampanyaları ve elde ettikleri sonuçları bir araya getiren, diğer belediyeler için de rehber olacak bir rapor yayımlanacak. Bu rapor, bisikletli ulaşıma yönelmek isteyen Türkiye'deki diğer belediyeler için de bir yol haritası oluşturacak.