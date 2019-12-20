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Hayır amaçlı dağıtılan kek, öğrencileri hastanelik etti

Denizli'de bir okulda hayır amaçlı dağıtılan kekten etkilenen öğrencilerden bazıları hastaneye kaldırıldı. Keklerin okulun yakınındaki bir marketten alındığı öğrenildi.

20.12.2019 12:01 | Son Güncelleme: 20.12.2019 12:35

'nin ilçesinde bulunan Hacı Halil Bektaş Ortaokulundaki sınıfta bir öğrenci tarafından hayır amaçlı kek dağıtıldı. Okul dışındaki bir marketten alınarak dağıtılan keklerden yedikten sonra etkilenen öğrenciler için okul yönetimi tarafından ambulans çağrıldı.

ÇOK SAYIDA AMBULANS SEVK EDİLDİ

Toplu gıda zehirlenmesi şüphesi ile okula çok sayıda ambulans sevk edildi. Olay yerine gelen ambulanslar bazı öğrencileri hastaneye kaldırdı. 112 acil servis ve polis ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.

Hayır amaçlı dağıtılan kek, öğrencileri hastanelik etti

Merkezefendi, Denizli, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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