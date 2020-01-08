Haberler » Yaşam » 'Hayır Çarşısı' yüz güldürüyor - Haberler

"Hayır Çarşısı" yüz güldürüyor

İlkadım Belediyesinin sosyal belediyecilik alanında hayata geçirdiği önemli projeler arasında yer alan "Hayır Çarşısı", ihtiyaç sahibi ailelere yardım imkanı sunmaya devam ediyor.

08.01.2020 12:17 | Son Güncelleme: 08.01.2020 12:22
Belediyesinin sosyal belediyecilik alanında hayata geçirdiği önemli projeler arasında yer alan "Hayır Çarşısı", ihtiyaç sahibi ailelere yardım imkanı sunmaya devam ediyor.

Kıyafet, ayakkabı, ev eşyası, mobilya, beyaz eşya, çocuk oyuncağı, kitap gibi ihtiyaçlarda çok sayıda ailenin yardımına koşan Kadın Koordinasyon Merkezi, ihtiyaç sahibi ailelerin yüzünü güldürmeyi sürdürüyor.

"Yeni evlenen çiftlerin de en büyük destekçisi"

Her ay onlarca ihtiyaç sahibi vatandaşın yaşam umudu olan "Hayır Çarşısı" yeni evlenen çiftlerin de en büyük destekçisi olan Kadın Koordinasyon Merkezi, bir ay içerisinde 5 çiftin ihtiyacı olan beyaz eşyadan salon takımına kadar evin tüm mobilya ihtiyacını hiçbir ücret ödemeden karşılayarak yeni evlenen çiftlere de yardım elini uzattı.

"İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza sevgi elimizi uzatıyoruz"

İlkadım halkının son derece yardımsever olduğunu belirten Kadın Koordinasyon Merkezi Gönüllü Başkanı Lütfiye Demirtaş, "Hayırsever vatandaşlarımız sayesinde ihtiyaç sahibi ailelere yardımda bulunarak güzel bir dayanışma örneği sergiliyoruz. Her ay binlerce ailenin ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Ülkemizin bu zor günlerinde vatandaşlarımıza destek olmak bizim en önemli görevlerimizdendir. İhtiyaç sahibi tüm vatandaşlarımıza tamamen gönüllü insanlarla sıcak yuvalarına kavuşturan sevgi elimizi uzatıyoruz" dedi.

"Başkan Demirtaş hassasiyet gösteren herkese teşekkür etti"

Gönüllülük esasına dayanarak ilçemizdeki ihtiyaç sahibi insanlarımıza "Hayır Çarşısı" ile ihtiyaç fazlası her türlü evsel mobilyalar ve giysiler ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını söyleyen İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "İhtiyaç sahibi insanlarımıza yardım eli olan Hayır Çarşımızı hayırsever vatandaşlarımızı yaptığı yardımlarla büyük bir mağazaya dönüştürerek, kullanılabilir durumdaki ürünleri halkımızla buluşturuyoruz. Ekonomiye önemli bir katkı sağlayan hem de ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını doğru bir şekilde karşılayan gönüllü olarak destek veren değerli hanım kardeşlerime ve büyük bir hassasiyet gösteren kıymetli vatandaşlarımıza teşekkür ederim" diye konuştu. - SAMSUN

İlkadım, Yaşam

Kaynak: İHA

Yaşam

Son Dakika Haberleri

13:58   Erdoğan ve Putin görüşmesi başladı! Kritik konular görüşüldü - Haberler
13:58   Karda mahsur kalan ailenin imdadına büyükşehir belediyesi yetişti - Haberler
13:56   KKTC'de etkili olan yağışlar nedeniyle okullar tatil edildi - Haberler
13:56   Esenyurt'ta evine haciz gelen adam ortalığı birbirine kattı - Haberler
13:55   Vali Karahan, doktorların ölümle sonuçlanan partisi ile ilgili konuştu - Haberler
13:54   İran'dan düşen uçakla ilgili kriz çıkartacak karar! Kara kutuyu vermeyecekler - Haberler
13:45   Tartıştığı oğlunu bıçaklayıp kaçan baba gözaltına alındı - Haberler
13:31   Son dakika: Irak Başbakanı: İran, ABD üssüne saldırmadan önce bize bilgi verdi - Haberler
12:28   Avustralya'daki yangının faturası develere kesildi! Helikopterle vurulacaklar - Haberler
8.01.2020 14:04:47