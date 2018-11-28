Hayırevi' Yine Yürekleri Isıttı

28 Kasım 2018 Çarşamba 12:01



28 Kasım 2018 Çarşamba 12:01

Türkiye'deki sosyal belediyeciliğin en güzel örneği olan Bayrampaşa Belediyesi'nin Hayırevi, havaların soğumaya başlamasıyla birlikte ilçedeki ihtiyaç sahibi yaşlı vatandaşlara kışlık kıyafet yardımı yaptı. Hayırevi'nin yeni yerinde, kışlık kıyafetleri yaşlılara hediye eden Başkan Atila Aydıner, "7'den 70'e tüm Bayrampaşalı'ların gönüllerinde var olabilmenin mücadelesini veriyoruz" dedi.Belediyenin alt katındaki yeni yerinde, yeni görünümüyle hizmet vermek için gün sayan Bayrampaşa Belediyesi Hayırevi, havaların soğumaya başlamasıyla birlikte ilçedeki ihtiyaç sahibi yaşlılara kışlık kıyafet yardımı yaptı. Eşi Melahat Aydıner ile birlikte kışlık kıyafetleri vatandaşlara hediye eden Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, "Proje ve hizmetlerimiz ile 7'den 70'e tüm Bayrampaşalı'ların gönüllerinde var olabilmenin mücadelesini veriyoruz. Sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yardım elimizi uzatıyoruz. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüz ve Hayırevimiz eliyle yılda yaklaşık 7 bin ailenin tüm ihtiyacını karşılıyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL