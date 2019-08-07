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Hayırsevenler cenaze aracı bağışladı

Erdek'te hayırseverler tarafından başlatılan kampanya ile cenaze hizmetlerinde kullanılmak üzere aynı anda dört tabut taşıyan cenaze arabası Erdek Belediyesi'ne hibe edildi.

07.08.2019 12:36 Hayırsevenler cenaze aracı bağışladı
Erdek'te hayırseverler tarafından başlatılan kampanya ile cenaze hizmetlerinde kullanılmak üzere aynı anda dört tabut taşıyan cenaze arabası Erdek Belediyesi'ne hibe edildi.

Erdek'te cenaze aracı yokluğundan dolayı yaşanan sıkıntıların ardından harekete geçen hayırsevenler belediyeye cenaze aracı hibe etti. Cenaze aracı kazandırılması için harekete geçen Vecdi Yenişken, hayırsever vatandaşları temsilen yaptığı açıklamada, çok sayıda hayırsever vatandaşların bağışlarıyla aldıkları aracı cenaze hizmetlerinde kullanılmak üzere Erdek Belediyesi'ne teslim ettiklerini belirterek, destek sağlayan tüm hayırseverlere teşekkür etti.

Tam donanımlı son model cenaze aracının belediyeye hibe edilmesini takiben konuyla ilgili bilgi veren Erdek Belediyesi imamı İrfan Güngör, cenaze hizmetlerinde kullanılmak üzere üç hayırsever vatandaşın girişimiyle başlatılan kampanyaya destek veren herkese teşekkür etti. - BALIKESİR

Erdek, Güncel

Kaynak: İHA

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