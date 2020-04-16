Hayırsever, 4 ailenin bakkal borcunu ödedi

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde bir hayırsever, 4 ailenin mahalle bakkalına olan toplam 2 bin 735 TL'lik borcunu ödedi. Bakkal sahibi Fatih Yaşıt, müşterilerin borçlarının ödendiğini duyunca çok mutlu olduklarını söyledi.

Bursa 'da oturan hayırsever, memleketi Turgutlu'da öğle saatlerinde Fatih Yaşıt'ın (43) işlettiği mahalle bakkalını aradı ve bir süredir borcunu ödeyemeyen dar gelirli müşterilerin isim listesini istedi. Yaşıt'ın olumlu yanıt vermesi üzerine verilen listeden dar gelirli 4 müşterinin borçları toplandı. Turgutlulu hayırsever, havaleyle 2 bin 735 TL'lik borcu ödedi.

Konuyla ilgili konuşan Yaşıt, "Bozkurt Mahallesi eski sakinlerinden Bursa'da yaşayan Turgutlulu iş insanı, tarafıma telefon aracılığıyla ulaştı ve veresiye alışveriş yapan dar gelirli müşterilerin isim listesini istedi. Kendisi, seçtiği 4 ismin borcu olan toplam 2 bin 735 lirayı hesabıma havale çıkarttı ve sadece 4 aileye söylemek şartıyla hesaplarını kapattığını bildirdi. Kendisine vatandaşlar adına sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Allah bu tür hayırseverlerimizden razı olsun. Ayrıca ecdadımız Osmanlı Devleti geleneği olan Zimem defterini sürdürdüğü için şükranlarımızı sunuyoruz. Şu sıkıntılı dönemde böyle hayırseverlerimizin çoğalıp darda kalan vatandaşlarımıza yardımcı olmalarını temenni ediyoruz, Rabbim sayılarını çoğaltsın" dedi.

Yaşıt müşterilerinin, borçlarının bir hayırsever tarafından ödendiğini öğrenince çok şaşırdıklarını ve duygulandıklarını belirtti.