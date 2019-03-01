Hayırsever Çiftçiden İkinci Okul

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Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde çiftçilik yapan 86 yaşındaki hayırsever, doğup büyüdüğü topraklara ikinci okulu yaptırmak için protokol imzaladı.Başkarcı Mahallesinde uzun yıllar çiftçilikle uğraşan ve doğup büyüdüğü topraklara okul yaptırma hayali kuran 86 yaşındaki Mehmet Ali Uyanık'ın eşi ve kendisi adına yaptıracağı ikinci okul için Denizli Valiliği'nde protokol imza töreni düzenlendi.Denizli Valisi Hasan Karahan, törende yaptığı konuşmada, iki yıl önce Anadolu Lisesi için protokol imzalanan hayırsever çiftçiye teşekkür ederek, "Mehmet Ali Uyanık amcamızla bugün ikinci protokolümüze imza atıyoruz. Kendisi hayata atıldıktan sonra bir hayal kurmuş. Bu hayali ile eğitime ikinci bir değer ve can katıyor. Allah hayırlarını kabul etsin. Herkese Allah nasip etsin." diye konuştu.Uyanık da ömrü boyunca doğup büyüdüğü topraklara okul yaptırma hayali ile yaşadığını belirterek, "2017 yılında bu hayalime imzaladığım Anadolu Lisesi protokolü ile kavuştum. Eşim Naile Uyanık ile ismimin verileceği lisede çok kısa bir zaman sonra ilk ders zili çalacağını öğrendim. İlk ders zilinin çalması heyecanını yaşarken ikinci okul için protokol imzalayacağız. Hayatım boyunca kurduğum en büyük hayallerime ulaşmanın mutluluğu içerisindeyim. Allah'ım imkanı olan herkese okul yaptırmayı nasip etsin." şeklinde konuştu.Naile Mehmet Ali Uyanık Anaokulu protokolüne Vali Hasan Karahan ile yardımsever çiftçi imza attı.Mehmet Ali Uyanık tarafından betonarme karkası yaptırılacak anaokulunun özel projeli 4 derslik, yemekhane ve idari odalardan oluşacağı, toplam 800 bin liraya mal olacağı bildirildi.