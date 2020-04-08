Hayırsever genç model Rezan Sinjari'den kira yardımı
Yaptığı işler ile ilgili sürekli gündemde olan Iraklı genç model Rezan Sinjari, sosyal sorumluluk kapsamında ziyaret ettiği ailelerin kiralarını ödedi.
08.04.2020 14:31 | Son Güncelleme: 08.04.2020 14:31
Korona virüs salgınıyla mücadele döneminde herkesin kendi sorumluluk kapsamında destek olması gerektiğini ifade eden hayırsever model Rezan Sinjari, Zaho 'da yaşadığı sitede sokağa çıkma yasaklarından dolayı işlerinden ayrılan 5 ailenin kira bedellerini ödedi. Sinjari, insanların bu dönemde birbirlerine yardım etmeleri gerektiğini belirterek salgını hep birlikte yeneceklerini söyledi. - ŞIRNAK
Kaynak: İHA