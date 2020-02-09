Haberler » Güncel » Hayırsever iki kişi veresiye defterindeki 5 bin liralık borcu ödedi - Haber

Hayırsever iki kişi veresiye defterindeki 5 bin liralık borcu ödedi

Kahramanmaraş'ta iki kişi, bir bakkal dükkanındaki veresiye defterinin 5 bin liralık borcunu ödedi.

09.02.2020 14:13 | Son Güncelleme: 09.02.2020 14:13Hayırsever iki kişi veresiye defterindeki 5 bin liralık borcu ödedi
'ta iki kişi, bir bakkal dükkanındaki veresiye defterinin 5 bin liralık borcunu ödedi.

ilçesi Mahallesi'nde bir bakkal dükkanına gelen iki kişi, esnaf Hanifi Arslan'a, 'Borcunu ödeyemeyen var mı' diye sordu. İki hayırsever, borçlarını ödemekte zorlanan müşterilerin yaklaşık 5 bin liralık borcunu nakit ödeyip bakkaldan ayrıldı.

Yaşanan olay sonrası gözyaşlarına hakim olamadığını ve çok sevindiğini söyleyen bakkal Hanifi Arslan, "Bir arabayla iki arkadaş geldi ve selam verdiler. Bu markette ödemelerinde zorlanan var mı diye sordular. Ben de 'olmaz olur mu, 5 yıldır borcunu ödeyemeyenler var' dedim. Borç defterini çıkarttık sayfaları tek tek çıkartıp hesapladık. Yaklaşık 5 bin lira verip iş yerinden ayrıldılar. Borçlarını ödeyen insanların da isimlerini not alıp gittiler" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, Karacasu, Kırım, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

01:00  9 Şubat Pazar İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 9 Şubat 2020 Pazar (Haftalık burç yorumları)
12:32  Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor maçı ne zaman? Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
12:14  Meryem Kasap kimdir? Survivor'a katılan Meryem Kasap kaç yaşında, nereli?
12:07  Survivor 2020'de kimler var? Survivor 2020 kadrosu ünlüler - gönüllüler
9.02.2020 16:07:16