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Hayırsever iş adamı 15 ailenin bir aylık kirasını ve gıda ihtiyaçlarını karşıladı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde hayırsever iş adamı, 15 ailenin bir aylık kirasını ve gıda ihtiyaçlarını karşıladı.

31.03.2020 12:24 | Son Güncelleme: 31.03.2020 12:24
Hayırsever iş adamı 15 ailenin bir aylık kirasını ve gıda ihtiyaçlarını karşıladı
Diyarbakır 'ın Çınar ilçesinde hayırsever iş adamı, 15 ailenin bir aylık kirasını ve gıda ihtiyaçlarını karşıladı.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs nedeni maddi olarak zor durumda kalan ailelerin yardımına Diyarbakırlı iş adamı Davut Arzu yetişti. Arzu, Çınar ilçesinde 15 ailenin bir aylık kirası ile gıda ihtiyaçlarını karşıladı. Bu zor günlerde birlik ve beraberliğe daha çok ihtiyaç duyulduğunu kaydeden Arzu, "Evde kalanlara yardımcı olmak için hem kira hem de gıda desteğinde bulunduk. Komşusu açken tok yatan bizden değil mantığıyla inşallah örnek olur. Herkes kendi ilçesinde mahallesinde köyünde bir ev dahi olsa yardımda bulunursa herhangi bir sorun kalmaz. Evde kalalım, devlete ve sağlık çalışanlarımıza yardımcı olalım" dedi. - DİYARBAKIR
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Kaynak: İHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Diyarbakır, Çınar, Güncel
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