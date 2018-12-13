Hayırsever İş Adamı Sakallıoğlu, Kocaeli'de Son Yolculuğuna Uğurlandı

13 Aralık 2018 Perşembe 15:05



13 Aralık 2018 Perşembe 15:05

Uzun süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Sakaryalı hayırsever iş adamı Yusuf Kenan Sakallıoğlu, Kocaeli'nde kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı.Yakalandığı hastalık nedeniyle Kocaeli'de kaldırıldığı hastanede 1 haftadır yoğun bakımda tedavi gören iş adamı Yusuf Kenan Sakallıoğlu, yaşam mücadelesini kaybetti. 1971 yılından beri faaliyet gösteren Sakallıoğlu Holding'in patronunu olan hayırsever iş adamı Sakallıoğlu'nu son son yolculuğunda yakınları ve sevenleri yalnız bırakmadı. Birçok kez vergi rekortmenleri listesine adını yazdıran iş adamının cenazesine Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, STK temsilcileri ve birçok iş adamı katıldı. Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan Fevziye Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlanan iş adamının Sakarya Emirdağ Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi. - KOCAELİ