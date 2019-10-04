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Hayırsever iş adamından engelli çocuklarıyla yaşayan aileye yeni ev

Çankırı'nın Eldivan ilçesinde engelli iki çocuğuyla yaşayan aileye, hayırsever bir iş adamı tarafından yeni ev yaptırıldı.

04.10.2019 16:22Hayırsever iş adamından engelli çocuklarıyla yaşayan aileye yeni ev
Çankırı'nın Eldivan ilçesinde engelli iki çocuğuyla yaşayan aileye, hayırsever bir iş adamı tarafından yeni ev yaptırıldı.
Ankara'da yaşayan Eldivanlı iş adamı Tufan Kıdıman, engelli iki çocuğuyla yaşayan Hüseyin Özdemir'e (83) ait evin eski olduğunu ve yenilenmesi gerektiğine karar verdi.
Bunun üzerine hayırsever iş adamı eski evi tamamen yıktırarak yaklaşık 3 haftada yerine tek katlı bir ev yaptırdı ve evin içini de yeni eşyalarla döşetti.
Evleri yıkılıp yenisi yapılana kadar ilçede başka bir evde misafir olan aileye, kendileri için hazırlanan evi Vali Hamdi Bilge Aktaş, eşi Seval Aktaş, Kaymakam Ali İhsan Selimoğlu, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, eşi Özlem Aksoy, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hıdır Ayçiçek ve iş adamı Tufan Kıdıman tarafından teslim edildi.
Yedi çocuğu olan ve engelli iki çocuğuyla birlikte Eldivan'da yaşayan Hüseyin Özdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, çok mutlu olduğunu, duygularını anlatamadığını söyledi.
Çok zor günler geçirdiğini, artık zorluk çekmeyeceğini belirten Özdemir, "Eski evim üzerime çökecekti. İlgili vatandaşlar baktılar evimizi yeni baştan yaptılar. Emeği geçenden Allah razı olsun. Ev çok güzel olmuş gerçekten. Çocuklarım hasta. Onlar için de güzel olacağını düşünüyorum." dedi.
Yeni evlerinin anahtarını Vali Hamdi Bilge Aktaş'ın eşi Seval Aktaş'ın elinden alan Alime Özdemir de çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Çankırı, Eldivan, Güncel

Kaynak: AA

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