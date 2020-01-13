Hayırsever iş adamından okul için arsa bağışı

Hayırsever iş adamı Cemil Yıldırım, Gölbaşı Tapu Müdürlüğünde düzenlenen törenle okul yapılmak üzere hazineye arsa bağışı yaptı.

Daha önce Ankara Valiliği ile bağışlayacağı arsaya okul yapılmasını öngören protokolü imzalayan Yıldırım Gölbaşı Tapu Müdürlüğünde düzenlenen törenle arazi bağışını gerçekleştirdi.

Arsa üzerinde kurulması planlanan bilim ve sanat merkezinin inşasına 2021 yılında başlanması planlanıyor.

Törene, Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan, Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hayrettin Balcı, Tapu ve Kadastro Müdürü Hüseyin Tellioğlu, iş adamı Cemil Yıldırım, Kars Ardahan Iğdır Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Erdoğan Yıldırım da katıldı.

Kaynak: AA