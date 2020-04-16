Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Hayırsever iş adamının çağrısı yankı buldu

Hayırsever iş insanı Şahin Kırbıyık, çağrıda bulunarak çalışanları olabildiğince işten çıkartmamak gerektiğini vurguladı.

16.04.2020 15:20 | Son Güncelleme: 16.04.2020 15:21
Hayırsever iş adamının çağrısı yankı buldu

Hayırsever iş insanı Şahin Kırbıyık, çağrıda bulunarak çalışanları olabildiğince işten çıkartmamak gerektiğini vurguladı. Kırbıyık'ın kendi iş yerlerinde yaptığı uygulama bugün TBMM'den geçerek yasalaştı.


Dünyayı saran Korona virüsü sonrasında Türkiye 'de alınan önlemlere rağmen işverenlerin büyük bir çoğunluğu bu süreçte işçi çıkarmak zorunda kalmıştı. Hayırsever iş insanı Şahin Kırbıyık ise bir çağrıda bulunarak çalışanları olabildiğince işten çıkartmamak gerektiğini vurguladı. Kırbıyık, kendi işletmelerinde işçileri bir ay ücretli izne gönderdi. İş yerinde tüm dezenfekte koşullarını yerinde getirdikten sonra üretimine devam eden Kırbıyık'ın bu çağrısı tüm ülkede yankı buldu.


TBMM'den geçerek yasalaştı


Kırbıyık'ın kendi iş yerlerinde yaptığı uygulama bugün TBMM'den geçerek yasalaştı. Kırbıyık bu süreçte tüm işverenlerin elini taşın altına koyması gerektiğini, işçi çıkarmanın süreci baltalayacağını ve üreten bir ülke olarak bu türden badireleri atlatırken kenetlenmek gerektiğinin altını çizdi.


Kendi iş yerlerinde işçilerine bir ay ücretli izin vererek diğer iş yerlerine örnek olan Kırbıyık, TBMM'de kabul edilen bu yasa ile yaptığı önerinin ne kadar haklı olduğunu görmenin mutluluğunu yaşadığını belirtti.


Kırbıyık, "Bugüne kadar Korona virüsü konusunda her sosyal katmandan ve yönetim kademelerinden herkes elini taşın altına koydu. Biz büyük bir ülkeyiz. Artık her şey üretebiliyoruz. Üretirken kazandıklarımızın böyle bir dönemde bir kısmını feda etsek hiç bir şey kaybetmeyiz. O yüzden çağrımın karşılık bulmasına çok sevindim açıkçası gurur duydum. Çünkü ben henüz bu virüs yeni ortaya çıktığı andan itibaren bunları söylemiştim. Antalya turizmin başkenti karamsarlığa yer yok, bu yıl müthiş bir sezon bizi bekliyor. Her konuda hazırlıklı olmalıyız" ifadelerinde bulundu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye, İşçi, Ekonomi
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Ekonomi Manşet

Haberler

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine büyük indirim geldi Ekonomi
Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine büyük indirim geldi
Koronayla mücadele sürerken çiftçiler üretime aralıksız devam ediyor Ekonomi
Koronayla mücadele sürerken çiftçiler üretime aralıksız devam ediyor
E-ticaret devi Amazon, Fransa’daki tüm depolarını kapattı Ekonomi
E-ticaret devi Amazon, Fransa'daki tüm depolarını kapattı
Koronavirüs için özel ürettiği tabutları 16 ülkeye ihraç ediyor Ekonomi
Koronavirüs için özel ürettiği tabutları 16 ülkeye ihraç ediyor
Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! İşte son durum Ekonomi
Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! İşte son durum
Altının gram fiyatı tarihi zirveden döndü! İşte son durum Ekonomi
Altının gram fiyatı tarihi zirveden döndü! İşte son durum
Bakan’dan işçi ve patrona güzel haber! Ödemeler daha hızlı yapılacak Ekonomi
Bakan'dan işçi ve patrona güzel haber! Ödemeler daha hızlı yapılacak
Kilosu 400 liraya satılan zuzubak otu, bölge halkının geçim kaynağı oldu Ekonomi
Kilosu 400 liraya satılan zuzubak otu, bölge halkının geçim kaynağı oldu
MEB, koronavirüse karşı ilk solunum cihazını Hatay’da üretti Ekonomi
MEB, koronavirüse karşı ilk solunum cihazını Hatay'da üretti
Haberler ›› Ekonomi ››Hayırsever iş adamının çağrısı yankı buldu - Ekonomi

Son Dakika Ekonomi Haberleri

16:53: Honda Türkiye, 20 Nisan'da üretime başlıyor - Ekonomi 16:52: New York borsası yükselişle açıldı - Ekonomi 16:50: ABD'de konut başlangıçları martta yüzde 22,3 azaldı - Ekonomi 16:48: Ticaret Bakanlığından "internet alışverişi" uyarısı Açıklaması - Ekonomi 16:43: ESO Meclis üyeleri taleplerini dile getirdi - Ekonomi 16:26: Son Dakika: Motorinin litre fiyatına 21 kuruş indirim geldi - Ekonomi 16:17: İstanbul Ümraniye'de sıcak havayı görenler ilçenin en önemli caddesine akın etti - Haber 14:26: Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı: Okullar yazın 2 ay açık olmayacak - Haber 13:00: Son dakika: DSÖ, Türkiye'deki vaka sayısını bazı Avrupa ülkeleriyle kıyasladı: Azalma yok, artış var - Haber 10:52: Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl kullandığı uygulamada ölüm sebebi "yeni bir virüs" olarak çıkmış - Haber