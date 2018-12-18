Hayırsever İş Adamının Hatırasını Oğlu Yaşatıyor

Kaynak: AA

Kavak Merkez Şehit İlhan Kuşan Ortaokulu'na 2010 yılında kütüphane yaptırarak 4 bin kitap ve 6 bilgisayar bağışında bulunan hayırsever iş adamı Sedat Çakır'ın oğlu Murat Çakır babasının hatırasına sahip çıkıyor.Babası Sedat Çakır'ın vefatının ardından sürekli kütüphaneyi ziyaret ederek noksanlarını tamamlayan, bir holdingde şirket müdürü olan Çakır, öğrencilerin daha önceden kendisinden talep ettiği renkli yazıcıyı beraberinde getirerek okul müdürü Ümit Koyuncu'ya teslim etti.Babasının hatırasını yaşatabilmek, Türkiye'nin aydınlık geleceğine ışık olacak gençlere bir nebze olsun fayda sağlayabilmek için yıllardır bu kütüphaneyle bağını koparmadığını belirten Murat Çakır, "Bir yeri yapmak önemli ama orayı yaşatmak daha önemli. Babam Sedat Çakır kitapları çok sever ve okumaya çok önem verirdi. Sizlerin yararlanması için bu kütüphaneyi yaptırdı. Bana kütüphanedeki noksanlıkları bildiriniz. Ben bu kütüphane ile ne kadar ilgilenirsem ebediyete intikal etmiş babamın ruhu da şad olacaktır." dedi.Kütüphaneden sorumlu Türkçe öğretmeni Ufuk Kanık, Sedat Çakır'a teşekkür ederek, "Hayırsever iş adamı Sedat Çakır tarafından yaptırılan kütüphanemiz Sedat Çakır'ın ebediyete intikalinin ardından oğlu Murat Çakır tarafından Türkiye'de ve dünyada en çok okunan çocuk kitaplarıyla sürekli güncellendi. Şu an yaklaşık 5 bin kitap var. Bir kitapçıya gittiğinizde bulabileceğiniz çocuk kitaplarının hemen hemen hepsine sahibiz. Bu eğitim öğretim yılı başlangıcından itibaren kayıtlarımıza göre 317 öğrencimiz tarafından 2 bin 885 kitap okunmuş. Bu, öğrenci başı ayda 3 kitap demek. Ülkemizde sürekli kitap okuyan oranının binde 8 olduğunu düşünürsek çok iyi durumdayız." diye konuştu.Çakır, öğrencilerle birlikte 45 dakika kitap okuduktan sonra okuldan ayrıldı.