Hayırsever iş insanı Necat Nasıroğlu, 2. Geleneksel Doğum Günü Programında anıldı

Batman Üniversitesi 15 Sivil toplum kuruluşu ve Dr. Ahmet Yıldız'ın "Batman için yaptıklarını unutmadıki unutturmayacağız" mottosu ile düzenlenen ve Batman'a kazandırdıkları eserler ve yaşam felsefesinin anlatıldığı 2. Geleneksel Necat Nasıroğlu Doğum Günü Programı, Batı Raman Kampüsü Rektörlük Konferans Salonu'nda büyük bir katılımla düzenlendi.

ANMA PROGRAMINA ÇOK SAYIDA İSİM KATILDI

Batman Üniversitesi Batı Raman Kampüsü konferans salonunda düzenlenen programda; Batman Valisi Hulusi Şahin, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, İl Jandarma Komutanı Albay İsa Çakmak, İl Genel Meclis Başkanı Abdulvahap Akbaş, kamu kurumlarının yöneticileri, sivil toplum kuruluşları, Nasıroğlu ailesi ve çok sayıda davetli katıldı.

Batmanlı gençler ve öğrencilere çaba ve başarılarının yanı sıra destek ve katkılarıyla rehber olan Merhum Necat Nasıroğlu anısına düzenlenen ve saygı duruşu, İstiklal Marşı, Kuran-ı Kerim tilaveti ve ardından İl Müftüsü Turgut Erhan'ın yaptırdığı dua ile başlayan programda Öğr. Gör. Suat Zor'un ney dinletisinin ardında Merhum Necat Nasıroğlu'nun oğlu Ferhat Nasıroğlu, Necat Nasıroğlu Camii ve Külliyesi Projesi'nin sunumunu gerçekleştirdi.

"KİŞİLERLE İŞİ YOKTU, İŞİ GÜCÜ PROJEYDİ"

Programın açılış konuşmasını yapan Batman Üniversitesi Rektörü Aydın Durmuş, "Batman'a Bakanlar, Cumhurbaşkanı geldiğinde millet bir birini şikâyet ederken Necat Amca elinde yatırım ve üretim projeleri ile karşılarına çıkar destekleri isterdi ve onun içinde başarılı oldu." dedi.

Durmuş konuşmasının devamında "Necat amaca proje adamıydı, kişilerle işi yoktu. İşi gücü projeydi. Kaç kişiyi daha çalıştırabilirim. Kaç kişiye daha iş oluşturabilirim derdindeydi. Necat Amcayı minnetle anıyorum. Allah nur içinde yatırsın. Taksiratını affetsin. Necat amcayı Rahmetle anıyorum." Şeklinde konuştu.

Her yıl 1.500 öğrenciye eğitim bursu dağıtan, 20 yıldır 7 bin gencin okumasına katkıda bulunan Necat Nasıroğlu Vakfı, çalışmalarıyla gençlere yaşam felsefesini aktarmak, dürüstlüğün ve çalışmanın en büyük erdem olduğunu anlatmak için Necat Nasıroğlu'nun ikinci ölüm yıldönümü 12 Şubat'ta düzenlediği anma etkinliğinde Merhum'un eserlerinintanıtımı ile ilgili davetlilere bir sunumda bulundu.

"ŞOFÖRLÜKLE BAŞLAYAN İŞ HAYATI DEVASA BİR ÇINARA DÖNÜŞTÜ"

Fernas A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Ferhat Nasıroğlu programda yaptığı konuşmada "Kır saçlı adam ardından güzel eserler bıraktı. O çalışmayı çok severdi. Şoförlükle başladı, azmiyle büyük işler başardı. O memleket sevdalısı adam imkânlarım yoktu, okuyamadım diyordu ama okumayı her zaman teşvik etti ve öncelikle bizleri okuttu. Ama binlerce gencin de okuması için burslar verdi eğitimlerinin yolunu açtı. Çok çalıştı, kazancını ihtiyaç sahipleriyle paylaştı. O memleket sevdalısı adam güzel şeyler söyledi. Söylemekle yetinmedi, söylemlerini hayata da geçirdi ve ardın birçok eser bıraktı. Şoförlükle başlayan iş hayatı devasa bir çınara dönüştü."

"MERHUM NECAT NASIROĞLU ÇOK ÖNEMLİ BİR ÖRNEK İDİ"

Programında konuşma yapan Batman Valisi Hulusi Şahin de,Necat Nasıroğlu gibi bir rol modelin her zaman yaşatılması gerektiğini belirterek, "İyi örnekler eğitimde en fazla kullanılması gereken unsurlardır. Onlarla çocuklarımızı ve gençlerimizi bir gelecek algısına, bir istikamet duygusuna ulaştırabiliriz. Bu anlamda merhum Necat Nasıroğlu çok önemli bir örnek idi. Ben kendisini tanımadım ama Onu güzel eserleriyle tanıdık, yaptıklarında ve hedeflerinde görüyoruz.

NECAT NASIROĞLU: KÜLLİYESİ PROJESİ HAYATA GEÇİRİLİYOR

Aynı programda Necat Nasıroğlu'nun oğlu ve Fernas Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Ferhat Nasıroğlu tarafından, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Batmanın Esentepe Mevkiinde 175 dönümlük arazi üzerinde FERNAS tarafından 8000 kişilik Cami Taziye Evi· Kütüphane gençlere yönelik spor ve sosyal alanlar Kadınlara yönelik eğitim ve hobi alanları 5 boyutlu simülasyon alanları 500 otoluk otopark Batman'ın en yeşil ve en büyük yaşam alanının temelini atacakları müjdesini paylaştı.

Programın sonunda 15 sivil toplum kuruluşu tarafından hazırlanan Merhum Necat Nasıroğlu portresi oğlu Ferhat Nasıroğlu'na İl Genel Meclis BaşkanıAbdulvahap Akbaş tarafından takdim edildi.

2. Geleneksel Necat Nasıroğlu'nu Anma Programı çekilen anı fotoğrafı ile son bulurken, Necat Nasıroğlu tarafından yaptırılan Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi ile Hatıra Ormanı Gezisi'nin ardından Nasıroğlu ailesi tarafından öğrencilere ve davetlilere verilen ikramla program tamamlandı.