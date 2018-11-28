Hayırsever İş İnsanı Ramazan Yaman Vefat Etti

Lüleburgaz
'da hayırsever iş insanı Ramazan Yaman
, 87 yaşında vefat etti.
Hastalıklarından dolayı tedavi gördüğü özel bir hastanede hayatını kaybeden Yaman için Sokullu Mehmet Paşa
Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Yaman'ın eşi Hatice
Yaman ve yakınları cami avlusunda taziyeleri kabul etti.
Cenaze törenine, Kırklareli
Valisi Osman Bilgin
, Kaymakam Mustafa Kaya
, Belediye Başkanı Murat Gerenli ile yakınları katıldı.
İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş
'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Yaman'ın cenazesi yeni mezarlıkta toprağa verildi.
Yaman, ilçede huzurevi, okul ve sağlık ocağı binası yaptırarak devlete bağışlamıştı.
28 Kasım 2018 Çarşamba 16:02