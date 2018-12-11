Hayırsever İş İnsanından Emniyet Personeline Lojman

11 Aralık 2018 Salı 14:01



11 Aralık 2018 Salı 14:01

Hayırsever iş insanı Yunus Büyükkuşoğlu tarafından Bodrum ilçesinde emniyet personeli için yaptırılacak 40 lojmanın protokolü yapıldı.Vali Esengül Civelek, valilikte düzenlenen protokol imza töreninde, hayırsever Büyükkuşoğlu'nun daha önce de Türkiye'nin çeşitli illerinde okul yaptırdığını, eğitime destek verdiğini hatırlattı.Büyükkuşoğlu ise projede yer almaktan mutluluk duyduğunu söyledi.Lojmanların Ortakent Mahallesi'nde yapılacağını vurgulayan Büyükkuşoğlu, "Bugüne kadar 12 eğitim kurumu yaptım. Benim buradaki amacım diğer iş adamlarını da teşvik etmek." diye konuştu.İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya ise lojmanların Bodrum Emniyet Müdürlüğünde görev yapan personel için inşa edileceğini belirterek, "Lojmanlardan 20'si 1+1, 20'si ise 2+1 şeklinde yapılacak. 9 bin metrekare alan üzerine inşa edilecek lojmanlar yaklaşık 7 milyon liraya mal olacak." dedi.Konuşmaların ardından protokol imzalandı.