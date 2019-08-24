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Hayırsever iş insanından gelinlik bağışı

Ankara'da bir iş insanı, ihtiyaç sahiplerine verilmek üzere gelinlik bağışında bulundu.

24.08.2019 14:40 Hayırsever iş insanından gelinlik bağışı
Ankara'da bir iş insanı, ihtiyaç sahiplerine verilmek üzere gelinlik bağışında bulundu.
Kahramankazan ilçesinde bir GSM şirketinin ana bayiliğini yapan Muratcan Ersan, Kahramankazan Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne 100 gelinlik bağışladı. Gelinlikler, evlilik hazırlığı yapan ihtiyaç sahibi çiftlere verilecek.
Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Uzun, hayırsever Ersan'a bağış nedeniyle teşekkür plaketi verdi.
Muratcan Ersan, AA muhabirine, imkanları ölçüsünde hayır işlerine vesile olmaya gayret ettiklerini söyledi.
Belediyeyi ziyaretlerinde bazı çiftlerin ev eşyası ve gelinlik temininde sıkıntılar yaşadığına şahit olduklarını aktaran Ersan, "Belediyenin bu çiftlere yardım ettiğini gördük. Biz de bağışladığımız gelinliklerle çiftlerimizin mutlu gününe katkı sağlamak istedik." dedi.

Kahramankazan, Ankara, Güncel

Kaynak: AA

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