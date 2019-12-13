Haberler » Güncel » Hayırsever işadamından öğrencilere ayakkabı desteği - Haber

Hayırsever işadamından öğrencilere ayakkabı desteği

Silifkeli işadamı Murat Atlay tarafından Kargıcak ilk ve ortaokulu öğrencilerine 170 çift kışlık bot yardımı yapıldı.

13.12.2019 12:54 | Son Güncelleme: 13.12.2019 12:59Hayırsever işadamından öğrencilere ayakkabı desteği
Silifkeli işadamı Murat Atlay tarafından ilk ve ortaokulu öğrencilerine 170 çift kışlık bot yardımı yapıldı.

'da olmasına rağmen memleketinde üşüyen minik ayakları düşündüğünü ve bu düşünce ile çocuklara yardımda bulunduğunu belirten Atlay, "İstanbul'da müteahhitlik yapıyorum. Şehir dışında olsam da memleketim Silifke'ye, insanlarına yardımcı olmak beni mutlu ediyor. Kış aylarının en soğuk aylarını geçirdiğimiz bugünlerde, özellikle de Silifke'de dağ köylerinde yaşayan, taşımalı olarak okullara gelen Yörük çocuklarının eğitimine katkı sunmak amacıyla kışlık bot yardımında bulundum. Memleketimiz için elimizden gelenin en iyisini imkanlarımız dahilinde yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Yeter ki çocuklarımız okusun, onların okumasına engelleri elimizden geldiğince kaldırmaya çalışacağız" dedi.

İstanbul'da da 2 dernekte aktif çalıştığını belirten hayırsever iş adamı Atlay, "İstanbul'da 2 derneğimiz var. Bu dernekler vasıtasıyla da bu tarz yardımlar yapıyoruz. 'deki 7 ilçenin İstanbul'da bir araya gelmesiyle oluşan Taşeliler Derneği ve İstanbul Silifkeliler derneklerinde başkan yardımcılığı yapıyorum. Bu derneklerde de elimden gelen destekleri yaparak hemşerilerime faydalı olmaya çalışıyorum. Dernek olarak 7 ilçe 7 okul projemiz vardı, bu yıl da 7 okul seçip o okulların ihtiyaçlarını belirleyip liste hazırlayıp yardımda bulunacağız. Kargıcak okuluna yaptığım yardım kişisel bir yardım. Rabbim herkesin yardımını kabul etsin. İleri ki günlerde de farklı okullara ihtiyaçlarına göre yardımcı olacağım" ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin ayakkabılar sayesinde çok mutlu olduğunu belirten Kargıcak Ortaokulu Müdürü Erdal Çelikel ise "Çok isabetli bir karar verdiler. Kargıcak'ta yaşayan 8 mahallenin geldiği bir okuluz. Kış aylarının gelmesiyle, maddi imkanlara bakılmaksızın tüm öğrencilerimize yardımda bulundukları için çok memnun olduk. Çocuklarımız çok mutlu oldular, sevindiler. Bu çocukların mutlulukları sevinçleri bizim sevincimiz. Çocuklarımız inşallah sıcacık bir kış geçirir. Bu vesile ile değerli hayırsever iş adamımıza erdemli davranışlarından dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu. - MERSİN

İstanbul, Kargıcak, Silifke, Mersin, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:05 AB'den İngiltere'ye "Brexit'i onayla" mesajı - Haber
13:05 "Ninja Kaplumbağalar" yakayı ele verdi - Haber
13:05 Faili meçhul cinayetler davasında 17 sanığa beraat kararı - Haber
13:01 İzmir'de müze ve ören yerlerini 2 milyon 800 bin kişi ziyaret etti - Haber
13:01 Türkiye Noterler Birliği Başkanı Cin'den önemli açıklamalar - Haber
11:33 Sigorta şirketlerini 4 milyon lira dolandıran çeteye operasyon - Haber
11:18 Apartman sakinleri, yangından kaçmak için kurulan köprüde misafirliğe gidiyor - Haber
10:36 Yaralı kargayı evinde besleyen kadına bin 294 lira ceza - Haber
10:13 2 bin TL maaşlı işçi, aile dostuna güvenince 400 bin TL borçla karşı karşıya kaldı - Haber
09:34 Patron, yanında çalışan iç mimarın etek altı fotoğrafını çekti - Haber
13.12.2019 13:08:39