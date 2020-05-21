Hayırsever kadın, ihtiyaç sahiplerinin bakkal borcunu ödedi

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, bir hayırsever bazı bakkalları dolaşarak veresiye defterlerindeki borçları kapattı.

21.05.2020 17:56 | Son Güncelleme: 21.05.2020 18:01
Balıkesir'in Edremit ilçesinde, bir hayırsever bazı bakkalları dolaşarak veresiye defterlerindeki borçları kapattı.
Cumhuriyet, Gaziilyas ve Darsofa mahallelerindeki bazı bakkallara giden isminin açıklanmasını istemeyen hayırsever kadın, ihtiyaç sahiplerinin borçlarını ödeyerek ayrıldı.
Cumhuriyet Mahallesi'nde 23 yıldır bakkal işleten Mehmet Alan, gazetecilere yaptığı açıklamada, mahallelerinde zor durumda olan insanlar bulunduğunu söyledi. Alan, şimdiye kadar böyle bir durumla karşılaşmadığını belirterek şöyle konuştu:
"İki gün önce Allah razı olsun bir hayırseverimiz uğradı. Veresiyesini ödeyemeyenin olup olmadığını sordu. Biz de hesapladık, defterdeki alacağımızın yüzde 90'ını ödedi gitti. Gelenlere borçlarının ödendiğini söylüyoruz. Gelen kişi borç ödemeye gelmemiş olsa bile borcunun ödendiğini söyleyerek hayırsevere duasını göndersin diye söylüyoruz. Herkes hayretler içinde kalıyor öyle bir insanın buraya geldiğini de duyunca. Dua ediyorlar, seviniyorlar."
Edremit Bakkallar Bayiler Odası Başkanı Mustafa Alparslan da hayırseverlerin bakkal borçlarını ödemelerinin hem vatandaş açısından hem de bakkal esnafı açısından çok olumlu olduğunu belirtti. Hayırsever kadın, ihtiyaç sahiplerinin bakkal borcunu ödedi

Kaynak: AA

Etiketler: Cumhuriyet Mahallesi, Balıkesir, Edremit, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Oğlunu boğazını keserek öldüren anne: Fazla acı çekmesin diye öldürdüm, pişmanım Haber
Oğlunu boğazını keserek öldüren anne: Fazla acı çekmesin diye öldürdüm, pişmanım
Japonya Başbakanı’ndan Türkiye açıklaması: Kredi vermeyi düşünüyoruz Haber
Japonya Başbakanı'ndan Türkiye açıklaması: Kredi vermeyi düşünüyoruz
Ataşehir’de parkta baba oğlunu öldürdü, bankta oturup polislerin gelmesini bekledi Haber
Ataşehir'de parkta baba oğlunu öldürdü, bankta oturup polislerin gelmesini bekledi
Sağlık Bakanlığı vatandaşı dolandırmaya çalışanları tek tek ifşa etti Haber
Sağlık Bakanlığı vatandaşı dolandırmaya çalışanları tek tek ifşa etti
Başkan Soyer’den İzmir’in minarelerinden ’Çav Bella’ çalınmasına tepki: Lanetliyoruz Haber
Başkan Soyer'den İzmir'in minarelerinden "Çav Bella" çalınmasına tepki: Lanetliyoruz
’Virüse karşı çare ormana gitmek’ dedikten sonra ormanda feci şekilde can verdi Haber
"Virüse karşı çare ormana gitmek" dedikten sonra ormanda feci şekilde can verdi
Adana Kuyumcular Odası Başkanı Başman: Altının gramı 430 lirayı bulabilir Haber
Adana Kuyumcular Odası Başkanı Başman: Altının gramı 430 lirayı bulabilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan, maskeyle ilk kez görüntülendi Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, maskeyle ilk kez görüntülendi
Haberler››Güncel››Hayırsever kadın, ihtiyaç sahiplerinin bakkal borcunu ödedi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

17:57: Çorum'da mezarlıklar bayram ziyaretine hazırlandı - Haber 17:55: Lübnan Başbakanı Diyab: "Halkın yarısı gıda satın alma gücünü kaybedebilir" - Haber 17:55: Kırşehir'de bayramda hava sıcaklığı azalacak - Haber 17:55: TİKA'dan Hırvatistan'daki ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı - Haber 17:52: Tunceli'de bir ilçede 166 kişinin, tüm bakkal ve market borcu ödendi - Haber 17:23: Sağlık Bakanlığı vatandaşı dolandırmaya çalışanları tek tek ifşa etti - Haber 17:14: Cumhurbaşkanı Erdoğan, maskeyle ilk kez görüntülendi - Haber 16:16: Soyu tükenmiş olan Tazmanya Kaplanı'nın görüntüleri 85 yıl sonra ortaya çıktı - Haberler 16:04: Ataşehir'de parkta baba oğlunu öldürdü, bankta oturup polislerin gelmesini bekledi - Haberler