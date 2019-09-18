Haberler » Güncel » Haber

Hayırsever kadınlar mahallelilere aşure dağıttı

Tatvan ilçesinde Gülbeyaz Karakurt, komşularının da desteğiyle hazırladığı 4 tencere aşureyi mahallelilere dağıttı.

18.09.2019 09:56Hayırsever kadınlar mahallelilere aşure dağıttı
Tatvan ilçesinde Gülbeyaz Karakurt, komşularının da desteğiyle hazırladığı 4 tencere aşureyi mahallelilere dağıttı.
Kültür mahallesinde ikamet eden Karakurt, 3 gün süren hazırlığın ardından yaptığı 4 tencere aşureyi, mahalle sakinlerine ikram etti.
Karakurt, komşuluk ilişkilerini güçlü tutmak için böylesi bir çalışma yaptıklarını belirterek, "Komşularımın desteğiyle aşureleri zevkle ve severek yaptım. Tatlı bir yorgunluk var. Komşularım çok iyi ve herkes katkıda bulundu. Allah hepsinden razı olsun. Komşulukların devam etmesini istiyorum. Herkes komşuluğu böyle devam ettirsin. Amacımız komşuluk bağlarını güçlendirmek." dedi.

Karakurt, Tatvan, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:34 Spor 28 yaşında atletizme başladı, 400 metrede türkiye şampiyonu oldu
12:33 Kaymakam Duru, polis ve jandarma ile birlikte öğrenci servislerini denetledi
12:33 Kayıp gencin, nehirde cesedi bulundu
12:33 Hatay'da iki aile arasında silahlı kavga: 3 ölü, 3 yaralı
12:32 Iğdır'da hayvan hırsızlığı operasyonu
12:32 İstanbul'da plaj sezonu kapandı
12:31 Varank: "Yapay Zeka Enstitüsü kuruyoruz"