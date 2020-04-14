Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Hayırsever, mahallenin tüm bakkal borcunu ödedi

KAYSERİ'de bir hayırsever, mahalledeki bakkalın veresiye defterinde kayıtlı borcun tamamını ödedi.

14.04.2020 11:49 | Son Güncelleme: 14.04.2020 11:50
Hayırsever, mahallenin tüm bakkal borcunu ödedi

KAYSERİ'de bir hayırsever, mahalledeki bakkalın veresiye defterinde kayıtlı borcun tamamını ödedi. Bakkal Fatih Coşkun, "Borcu olanların  birçoğu sevinçten ağladı, hayırsever için dua etti" dedi.

Melikgazi ilçesi Yeniköy Mahallesinde Fatih Coşkun'a ait iş yerine gelen hayırsever, mahallelinin veresiye borcunu ödemek istediğini söyledi. İsminin açıklanmasını istemeyen hayırsever, defterde yazan borçların tamamını ödedi.  Bakkal Coşkun, iş yerinin camına "Müşterilerimizin 08.04.2020 tarihine kadar olan bütün veresiye borçları ödenmiştir. Kimsenin borcu yoktur" yazısı asarak, tüm borcun ödendiğini duyurdu.

'İHTİYAÇ SAHİPLERİNİN BORÇLARINI ÖDEDİ'

Bakkal Coşkun, veresiye defterindeki tüm borçları ödeyen hayırsevere teşekkür ederek, "6 gün önce bakkal dükkanıma bir vatandaş geldi. 'İhtiyaç sahibi olan arkadaşlar varsa yardımcı olmak, borçlarını ödemek istiyorum' dedi. Oturduk bir süre sohbet ettikten sonra veresiye defterlerini beraber inceledik. Hayırsever ihtiyaç sahiplerinin borçlarını ödedi. Allah ondan binlerce defa razı olsun. Ben duacıyım. İşi gücü rast gelsin" dedi.

'BİRÇOĞU SEVİNÇTEN AĞLADI'

Borçları ödenen vatandaşların çok sevindiğini kaydeden Coşkun, şunları kaydetti:

"Bizler esnaf ve ülke olarak zor günlerden geçtiğimiz bu günlerde ödenen borçlar ilaç oldu. Bu tür insanlar her daim var olsun. Bu yardım severler hem esnafa, hem vatandaşa hem de devlete yardımcı oluyorlar.  Ben ne kadar dua etsem azdır. Hayırsever beni tatmin edecek şekilde ödeme yaptı. Borcu olanlar bakkala geldiğinde birçoğu sevinçten ağladı. İnsanlar ağlayıp, hayırsever için dua etti. Koca koca insanlar çocuk gibi ağladı. Rabbim devletimizi ve bu tür insanları var etsin."

Öte yandan, hayırseverin ödediği miktar açıklanmadı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Melikgazi, Yeniköy, Fatih, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Salgın devam ederken Ramazan’da oruç tutulmalı mı? Diyanet yanıtladı Haberler
Salgın devam ederken Ramazan'da oruç tutulmalı mı? Diyanet yanıtladı
Bu iddia çok konuşulur: Soylu, istifa öncesinde Koca ile tartıştı Haberler
Bu iddia çok konuşulur: Soylu, istifa öncesinde Koca ile tartıştı
’Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı’ Haberler
"Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı"
Morglarda yer kalmayınca cansız bedenler, personel odalarına koyuldu Haberler
Morglarda yer kalmayınca cansız bedenler, personel odalarına koyuldu
İmamoğlu’ndan hafta sonu yasağına tepki: Niçin direnirler anlamıyorum Haberler
İmamoğlu'ndan hafta sonu yasağına tepki: Niçin direnirler anlamıyorum
BTP Genel Başkanı Haydar Baş, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Haberler
BTP Genel Başkanı Haydar Baş, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
’Maaşın var, bakacaksın’ yorumuna isyan eden hemşire: Kendinize gelin Haberler
"Maaşın var, bakacaksın" yorumuna isyan eden hemşire: Kendinize gelin
Çinli uzman, kış aylarını işaret ederek ikinci korona salgını uyarısı yaptı Haberler
Çinli uzman, kış aylarını işaret ederek ikinci korona salgını uyarısı yaptı
Haberler ›› Güncel ››Hayırsever, mahallenin tüm bakkal borcunu ödedi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

12:27: Ankara'da bir mahalleye giriş-çıkışlar kısıtlandı - Haber 12:26: Edirne'de eczacı, koronavirüsten hayatını kaybetti - Haber 12:26: Koronavirüsle mücadeleyi sabote etti, markette yemediği ürün bırakmadı - Haber 12:25: Evinden çıkamayan 65 yaşındaki Fatma teyzeye muhabbet kuşu sürprizi - Haber 12:24: Gazze'de Kovid-19 nedeniyle evde kalan çocuklara kitap ulaştırılıyor - DEYR - Haber 11:23: Süleyman Soylu'nun istifasını açıklamadan önce Fahrettin Koca ile tartıştığı iddia edildi - Haber 11:06: Son dakika: Din İşleri Yüksek Kurulu: Oruç tutmak, hastalığın yayılması bakımından risk oluşturmaz - Haber