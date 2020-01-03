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Samsun'da bir hayırsever, marketin veresiye defterini satın aldı

Samsun'da bir hayırsever, bir markete giderek mahallelinin 5 bin TL borcunun olduğu veresiye defterini satın aldı. Hayırseverin kimliğini açıklamadığını söyleyen market sahibi, "Mahalleli çok mutlu oldu" dedi.

03.01.2020 09:16 | Son Güncelleme: 03.01.2020 10:01

Samsun'un ilçesinde adını açıklamayan hayırsever, bir marketteki veresiye defterini 5 bin liraya satın alıp, borçları sildirdi.

Canik ilçesi Mahallesi Eski Konak Sokak üzerindeki bir markete gelen hayırsever, market sahibine veresiye defterindeki toplam borç tutarını sordu.

5 BİN TL'YE SATIN ALDI

Market sahibi de 5 bin TL olduğunu söyledi. Bunun üzerine adını açıklamayan hayırsever, veresiye defterini 5 bin lira verip, satın aldı. Marketteki borçlarının ödendiğini öğrenen vatandaşlar da sevinç yaşadı.

MAHALLELİ SEVİNÇLİ

Market çalışanı Süreyya Ortataş, "Yılın son akşamı gelen hayırsever, veresiye defteriyle ilgili sorular sordu. Biz de defterdeki borç miktarını hesaplayıp, söyledik. Borçları ödedi. Biz de kendisinde helallik aldık. Böylelikle müşterilerimizin borçları kapatmış oldu. Mahalleli çok mutlu oldu" dedi.

Samsun'da bir hayırsever, marketin veresiye defterini satın aldı

Uludağ, Canik, Ekonomi, Güncel

Kaynak: DHA


Ekonomi

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