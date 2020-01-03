Haberler » Güncel » Hayırsever, marketin veresiye defterini satın aldı - Haber

Hayırsever, marketin veresiye defterini satın aldı

Samsun'un Canik ilçesinde adını açıklamayan hayırsever, bir marketteki veresiye defterini 5 bin liraya satın alıp, borçları sildirdi.

03.01.2020 17:04 | Son Güncelleme: 03.01.2020 17:04 Hayırsever, marketin veresiye defterini satın aldı

'un ilçesinde adını açıklamayan hayırsever, bir marketteki veresiye defterini 5 bin liraya satın alıp, borçları sildirdi.

Canik ilçesi Uludağ Mahallesi Eski Konak Sokak üzerindeki bir markete gelen hayırsever, market sahibine veresiye defterindeki toplam borç tutarını sordu. Market sahibi de 5 bin TL olduğunu söyledi. Bunun üzerine adını açıklamayan hayırsever, veresiye defterini 5 bin lira verip, satın aldı. Marketteki borçlarının ödendiğini öğrenen vatandaşlar da sevinç yaşadı.  

Market çalışanı Süreyya Ortataş, Yılın son akşamı gelen hayırsever, veresiye defteriyle ilgili sorular sordu. Biz de defterdeki borç miktarını hesaplayıp, söyledik. Borçları ödedi. Biz de kendisinde helallik aldık. Böylelikle müşterilerimizin borçları kapatmış oldu dedi.



Samsun, Canik, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:41   Fahrettin Altun'dan güvenlik zirvesi açıklaması - Haber
18:40   FAHRETTİN ALTUN'DAN GÜVENLİK ZİRVESİ AÇIKLAMASI - Haber
18:40   İzmir'de tarihi eser operasyonu - Haber
18:40   Deniz çekildi, balıkçı tekneleri ortada kaldı - Haber
18:40   Malatya'da evlerin işaretlemesiyle ilgili 1 kişi tutuklandı - Haber
18:26   Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la görüştü! Libya ve Suriye konuşuldu - Haber
18:01   İstinaf mahkemesi Ahmet Altan'ın 5 yıl 11 aylık hapis cezalarını onadı - Haber
15:13   Cübbeli Ahmet Hoca, Kasım Süleymani'ye beddua etti: Kabirleri ateşle dolsun - Haber
15:10   Bakan Soylu, engelli vatandaşın isteğini kırmadı - Haber
15:08   RG kidsstore, çocuk giyim sektöründe 45 ülkeye ihracat yapıyor - Haber
3.01.2020 18:42:41