Hayırsever Nevvar İşgören kabri başında anıldı

Nevvar Salih İşgören Vakfı kurucusu olan ve hayatını kaybeden Salih İşgören'in hayırsever eşi Nevvar İşgören, ölümünün 12. yıl dönümünde kabri başında anıldı.

Nevvar Salih İşgören Vakfı yöneticileri, 12 yıl önce hayatını kaybeden hayırsever Nevvar İşgören'i vefatının yıl dönümünde Aşağı Narlıdere Mezarlığındaki kabri başında andı. Anmada, Kur'an-ı Kerim tilaveti okunurken, 2011 yılında vefat eden Salih İşgören için de dualar edildi.

Hem Salih İşgören hem de Nevvar İşgören'in kentin ve halkın yararına çok sayıda esere imza attığını belirten Nevvar Salih İşgören Vakfı Genel Sekreteri Mahir Dinç, "Salih İşgören ve Nevvar İşgören, varlıklarını kentin yararına kullanma amacıyla pek çok esere imza atıp bunları halkın yararına sunan örnek hayırseverlerdendir. Yaşadıkları kente borçlarını bu şekilde ödeyen insanların çoğalmasını istiyoruz. Nevvar Anne, Salih Baba'nın hayırlarının arkasındaki gizli kahramandı. 'Sen hayırlarını yap, kazancın artar' derdi. Nevvar Anne, 12 yıl önce bir kayıp olarak değerlendirebileceğimiz bir yolculuğa uğurlandı ama onun bıraktığı mirası, Nevvar Salih İşgören Vakfı yaşatıyor" dedi.

2004-2009 yılları arasında İl Genel Meclisi Üyesi olarak görev yaptığı dönemde Salih İşgören ile tanışma fırsatı yakaladığını belirten Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, "Salih amca Gaziemir'de bir hastane yapılmasını sağladı. Daha sonra bir de okul yaptırdı. Bir çok insan onun yaptırdığı hastanede şifa buldu, binlerce öğrenci onun yaptırdığı okulda eğitim aldı. Gaziemirli vatandaşlar adına kendilerini rahmet ve şükranla anıyorum" diye konuştu.

Anma törenine, Nevvar Salih İşgören Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Mülayim Altınkalp ile Nevvar Salih İşgören adını taşıyan kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri de katıldı. Hayırsever Nevvar ve Salih İşgören'in mezarlarına karanfiller bırakılırken, Nevvar Salih İşgören Vakfı, bugün Nevvar İşgören için kentin değişik noktalarında hayır yapacak. - İZMİR