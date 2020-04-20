Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Hayırsever vatandaş, mahallelinin bin liralık bakkal borcunu ödedi

Hayırsever vatandaş, mahallelinin bin liralık bakkal borcunu ödediKIRŞEHİR'de bir hayırsever, mahalledeki bakkalın veresiye defterinde kayıtlı bin liralık borcun tamamını ödedi.

20.04.2020 18:29 | Son Güncelleme: 20.04.2020 18:32
Hayırsever vatandaş, mahallelinin bin liralık bakkal borcunu ödedi
KIRŞEHİR'de bir hayırsever, mahalledeki bakkalın veresiye defterinde kayıtlı bin liralık borcun tamamını ödedi.
Kent merkezi Kındam Mahallesi'ni ziyaret eden bir kişi, mahallede Beyhan Tekeli 'nin (40) işlettiği bakkala girdi. İsminin açıklanmasını istemeyen hayırsever, bakkal sahibine veresiye defterindeki borçları kapatmak istediğini söyledi. Bakkal sahibi Tekeli ile birlikte defterdeki borçları hesaplayan hayırsever, bin liralık borcu ödeyip, bölgeden ayrıldı.
'KENDİSİNİ TANIMIYORUM, ALLAH RAZI OLSUN'
Bakkal Tekeli, ilk kez böyle bir durumla karşılaştığını söyleyerek, "Eşimle birlikte iş yerinde oturuyorduk. Sabah saat 11.00 sıralarında biri geldi. Veresiye defterimi çıkartmamı istedi. 'Ne kadar borç varsa toplar mısınız' diye sordu. Ben de 'tamam toplayayım' dedim. Bütün borcu ödeyeceğini söyledi. Bin liralık borcu ödedi" dedi.
Tekeli, borçlarının ödendiğini duyan vatandaşların şaşırdığını belirterek, "Kendisini tanımıyorum. Allah razı olsun. Buradaki ihtiyaç sahiplerinin hesabının tamamını kapattı. 'Yine de bir şey olursa ara sıra uğrarız' dedi. Borcunu getiren müşterilere 'borcunuz kapandı' dedim. Şaşkınlıkla karşıladılar" diye konuştu. Hayırsever vatandaş, mahallelinin bin liralık bakkal borcunu ödedi

Kaynak: DHA

Etiketler: Tekeli, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgında normale dönüş için ilk kez tarih verdi Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgında normale dönüş için ilk kez tarih verdi
Türkiye’de koronavirüsten ölenlerin sayısı 123 artarak 2140’a yükseldi Haberler
Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 123 artarak 2140'a yükseldi
Bir ilçe diken üstünde! Topluca yüzeye çıkan yılanlar paniğe neden oldu Haberler
Bir ilçe diken üstünde! Topluca yüzeye çıkan yılanlar paniğe neden oldu
Aslı Enver’in yeni aşkı Kerem’in, 4 kadına attığı mesajlar ifşa oldu Haberler
Aslı Enver'in yeni aşkı Kerem'in, 4 kadına attığı mesajlar ifşa oldu
Erdoğan’dan ateşkesi ihlal eden Esed’e gözdağı: Bedelini ödeyecek Haberler
Erdoğan'dan ateşkesi ihlal eden Esed'e gözdağı: Bedelini ödeyecek
Oyuncu Gökhan Alkan’ın mesajları ifşa oldu: Her bir zerrende olmalıyım Haberler
Oyuncu Gökhan Alkan'ın mesajları ifşa oldu: Her bir zerrende olmalıyım
31 ilde 23 Nisan dahil 4 gün sokağa çıkma yasağı ilan edildi Haberler
31 ilde 23 Nisan dahil 4 gün sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Koronavirüsün erken bir belirtisi daha ortaya çıktı Haberler
Koronavirüsün erken bir belirtisi daha ortaya çıktı
Haberler ›› Güncel ››Hayırsever vatandaş, mahallelinin bin liralık bakkal borcunu ödedi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

21:08: Konya'da minik Sude'ye sürpriz doğum günü kutlaması - Haber 21:06: Fransa'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 20 bini aştı - Haber 21:06: Mısır'dan getirilen Türk vatandaşları yurda yerleştirildi - Haber 21:04: Söğüt beldesinde karantina kaldırıldı - Haber 21:02: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından konuştu: (4) - Haber 20:27: Son Dakika: Türkiye'de 20 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 123 artarak 2140'a yükseldi - Haber 20:07: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ramazan Bayramı öncesi normalleşme adımı atmak istiyoruz - Haberler 19:44: Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li belediyelere sert tepki: Amaç halka yardım etmek değil, şov yapmak - Haber 19:28: Son Dakika: 31 ilimizde 23, 24, 25 ve 26 Nisan tarihlerinde yeniden sokağa çıkma yasağı ilan edilecek - Haber 18:11: Koronavirüs salgını ile mücadele eden Almanya, Danimarka ve İtalya'dan normalleşme adımları - Haberler