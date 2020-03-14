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Hayırsever vatandaş, memleketindeki çocukları unutmadı

Batman'ın Sason ilçesine bağlı Gürgenli, Dereköy, Tatlıca ve merkezde bulunan bazı ilkokullarında okuyan maddi durumu düşük 80 öğrenciye kırtasiye malzemesi, ayakkabı, kışlık mont ve çorap yardımı yapıldı.

14.03.2020 10:32 | Son Güncelleme: 14.03.2020 10:33
Hayırsever vatandaş, memleketindeki çocukları unutmadı
Batman 'ın Sason ilçesine bağlı Gürgenli, Dereköy , Tatlıca ve merkezde bulunan bazı ilkokullarında okuyan maddi durumu düşük 80 öğrenciye kırtasiye malzemesi, ayakkabı, kışlık mont ve çorap yardımı yapıldı.

İstanbul Yenibosna Kuyumcukent'e altın işleme işinde çalışan hayırsever vatandaş Hüseyin Bayık, doğup büyüdüğü ilçede halen lastik ayakkabı giyen öğrencilerin olduğunu öğrenince çok üzüldüğünü belirterek, iş yerinde çalışan arkadaşlarının da yardımıyla bu öğrencilere ayakkabı, kışlık mont, çorap ve kırtasiye yardımı gönderdiklerini belirterek ilçedeki çocuklara yönelik yardımlarının devam edeceğine ifade etti.

Gönderilen kışlık mont ve ayakkabıları giyen çocukların çok sevindiğini belirten aileleri, yapılan yardımlar sayesinde çocuklarının yeni ayakkabı ve montlara kavuştuğunu belirterek, yardımlarından dolayı Hüseyin Bayık ve iş arkadaşlarını teşekkür etti. - BATMAN

Kaynak: İHA

Etiketler : Dereköy, Batman, Sason, Güncel

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