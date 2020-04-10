Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Hayırsever vatandaşların desteği sahiplerini buldu

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde kaymakamlık bünyesinde kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu, dışarıya çıkmaları kısıtlanan vatandaşların ihtiyacını karşılamak için çalışmalarına devam ediyor.

10.04.2020 08:19 | Son Güncelleme: 10.04.2020 08:19
Hayırsever vatandaşların desteği sahiplerini buldu
Balıkesir 'in Bandırma ilçesinde kaymakamlık bünyesinde kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu, dışarıya çıkmaları kısıtlanan vatandaşların ihtiyacını karşılamak için çalışmalarına devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı emri ile tüm il ve ilçelerde kurulan ve Bandırma Kaymakamlığı Başkanlığındaki "Vefa Sosyal Destek Grubunda " bulunan Bandırma Belediyesi, Ticaret Odası, Ticaret Borsası ve olarak yardımsever bağışçıların da katkılarıyla yapılan erzak paketlerinin dağıtımımı başlandı. Yeni tip korona virüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu üyeleri Bandırma Kaymakamlığı koordinatörlüğünde sokağa çıkması kısıtlananların yardıma ihtiyaç olan vatandaşlara hızlı bir şekilde gönderimi sağlanıyor. Dağıtıma başlamadan önce Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar koordinatörlüğünde, Belediye Başkanlığı, Ticaret Odası, Ticaret Borsası iş birliğiyle ilk olarak erzak kutuları dağıtılmak üzere arabalara yüklendi. Daha sonra belirlenen adreslere teker teker yardım kolileri teslim edildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Balıkesir, Bandırma, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret etti Haberler
WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret etti
Ünlü radyocunun ölümü, müzik dünyasını yasa boğdu Haberler
Ünlü radyocunun ölümü, müzik dünyasını yasa boğdu
İki eşli yaşayan Diagne’nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı Haberler
İki eşli yaşayan Diagne'nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı
Koronavirüs, dış dünyadan izole yaşayan yerli kabileye de sıçradı Haberler
Koronavirüs, dış dünyadan izole yaşayan yerli kabileye de sıçradı
Yürek burkan görüntü! Sağlık çalışanı kendisine sarılmak isteyen torununu uzaktan sevdi Haberler
Yürek burkan görüntü! Sağlık çalışanı kendisine sarılmak isteyen torununu uzaktan sevdi
Putin, koronavirüsle mücadeleyi Türklerle yapılan savaşlara benzetti Haberler
Putin, koronavirüsle mücadeleyi Türklerle yapılan savaşlara benzetti
Elindeki sıvıyı asansör ve kapılara süren esrarengiz kadın yakalandı Haberler
Elindeki sıvıyı asansör ve kapılara süren esrarengiz kadın yakalandı
Tedbirlere uyan ve 30 korona vakası görülen kent en güvenli büyükşehir oldu Haberler
Tedbirlere uyan ve 30 korona vakası görülen kent en güvenli büyükşehir oldu
Haberler ›› Güncel ››Hayırsever vatandaşların desteği sahiplerini buldu - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

09:38: Emniyet müdüründen şehit ailelerine maske ve eldivenli hediye paketi - Haber 09:38: DHA YURT BÜLTENİ - 2 - Haber 09:38: Aydın'da pazarcılar için ilçe yasağı kalktı - Haber 09:38: Kadıköy'de trafik polisleri, korona virüs denetimlerini sıklaştırdı - Haber 09:37: Sevgilisini öldüren uzman çavuş: Nizamiyeden çıkmadığı için ateş ettim - Haber 08:57: Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, saat 19.00'da basın açıklaması yapacak - Haber 20:41: Elindeki sıvıyı asansör ve kapılara süren esrarengiz kadın yakalandı - Haberler 17:10: Mersin evde kalarak büyükşehirler içinde en az vakaya sahip il konumunda - Haber