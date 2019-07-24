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Hayırsever vatandaştan, Efeler Belediyesine araç bağışı

Efeler İlçesi Umurlu Mahallesi'nde yaşayan Hasibe Can, merhum eşi Selahattin Can adına yaptırdığı cenaze aracını Efeler Belediyesi'ne hediye etti.

24.07.2019 16:18 Hayırsever vatandaştan, Efeler Belediyesine araç bağışı
Efeler İlçesi Umurlu Mahallesi'nde yaşayan Hasibe Can, merhum eşi Selahattin Can adına yaptırdığı cenaze aracını Efeler Belediyesi'ne hediye etti. Efeler Belediyesi'ne kızı ve torunu ile birlikte gelen Hasibe Can, Başkan M. Fatih Atay'la buluştu.

Efeler Belediye Başkanı Atay'ın halka örnek olacak bir davranış olarak ifade ettiği araç bağışının ardından, belediye önünde küçük bir tören yapıldı.

Başkan Atay, "Biz kamu görevlisi olarak, insanların yaşamlarını kolaylaştırmak ve zenginleştirmek adına çalışmalar yürütüyoruz. Aramızdan ayrıldıklarında da onları iyi bir şekilde uğurlayacak fiziki yapıları da oluşturmamız gerekiyor. Bu konuda kamu gücüne destek olan Hasibe teyzemize duyarlı davranışından dolayı çok teşekkür ederim. Merhum Selahattin amcamıza da Allah'tan rahmet dilerim" dedi.

Başkan Atay Hasibe Can'a teşekkür belgesi taktim etti. - AYDIN

Mehmet Fatih Atay, Umurlu, Efeler, Güncel

Kaynak: İHA

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