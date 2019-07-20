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Hayırsever vatandaştan hastaneye mescit

Kütahya'nın Emet ilçesinde hayırsever bir vatandaş tarafından Emet Dr.Fazıl Doğan Devlet Hastanesi'ne mescit yaptırılması takdirle karşılandı.

20.07.2019 09:11 Hayırsever vatandaştan hastaneye mescit
Kütahya'nın Emet ilçesinde hayırsever bir vatandaş tarafından Emet Dr.Fazıl Doğan Devlet Hastanesi'ne mescit yaptırılması takdirle karşılandı.

Emet Dr.Fazıl Doğan Devlet Hastanesi Başhekimi Rukiye Kara, yaptığı açıklamada, "Hastanemiz Mescid'inin yapımında emeği geçen Hacı Ramazan Öksüz'e çok teşekkür ederiz. Önemli bir eksiğimiz giderilmiş oldu. Personelimiz gönül rahatlığı içerisinde ibadetlerini yapmaktalar. Rabbim Ramazan Öksüz abimize uzun ömürler versin" ifadelerini kullandı.

Emet Dr.Fazıl Doğan Devlet Hastanesi Başhekimi Rukiye Kara tarafından Hayırsever Ramazan Öksüz'e teşekkür belgesi veridi. - KÜTAHYA
Kaynak: İHA
Devlet Hastanesi, Kütahya, Emet, Yaşam

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