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Hayırsever vatandaştan örnek davranış...9 ayrı noktaya 500 adet yardım paketi bıraktılar

Hayırsever vatandaştan örnek davranış...9 ayrı noktaya 500 adet yardım paketi bıraktılar Ankara'da hayırsever bir vatandaş şehrin 9 ayrı noktasına isteyenlerin alabilmesi için gıda malzemelerinden oluşan yardım paketleri bıraktı.

27.03.2020 14:58 | Son Güncelleme: 27.03.2020 15:00
Hayırsever vatandaştan örnek davranış...9 ayrı noktaya 500 adet yardım paketi bıraktılar
ANKARA - Ankara 'da hayırsever bir vatandaş şehrin 9 ayrı noktasına isteyenlerin alabilmesi için gıda malzemelerinden oluşan yardım paketleri bıraktı.
Ankara'da ismini açıklamayan hayırsever bir vatandaş Altındağ ve Mamak ilçelerinde 9 ayrı noktada içesinde gıda malzemeleri bulunan yardım paketlerini bıraktı. Paketlerin ihtiyaç sahipleri için bırakıldığı ve ücretsiz olduğu kaydedildi. 500 adet hazırlanan paketler kısa sürede tükendi. Hayırsever vatandaştan örnek davranış...9 ayrı noktaya 500 adet yardım paketi bıraktılar

Kaynak: İHA

Etiketler: Ankara, Genel

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Hayırsever vatandaştan örnek davranış...9 ayrı noktaya 500 adet yardım paketi bıraktılar

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