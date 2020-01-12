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Hayırsever velilerden ihtiyaç sahibi öğrencilere yardım

Arifiye Bekir Sıtkı Durgun İlkokulu velileri, sosyal etkinlikler kapsamında ihtiyaç sahibi öğrencilere kışlık giysi yardımı yaptı.

12.01.2020 12:32 | Son Güncelleme: 12.01.2020 12:32Hayırsever velilerden ihtiyaç sahibi öğrencilere yardım
Bekir Sıtkı Durgun İlkokulu velileri, sosyal etkinlikler kapsamında ihtiyaç sahibi öğrencilere kışlık giysi yardımı yaptı.
Veliler, , Yörükyeri, Madenler ve Şehit Halil Ülgeç İlkokulu'ndaki ihtiyaç sahibi 54 öğrenciye bot, mont, bere, eldiven ve kaşkol yardımında bulundu.
Okul müdürü Cemal Yamak, yaptığı açıklamada, okulun hayırsever velileri tarafından Akyazı ilçesinin çeşitli okullarındaki ihtiyaç sahibi öğrencilere, bot, mont, bere gibi yardım yapıldığını belirterek, "Amacımız okullardaki öğrencileri mutlu etmek. Bu bizim sosyal sorumluluk projelerimizdir. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Arifiye, Akyazı, Güncel

Kaynak: AA

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