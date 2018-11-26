Hayırsever Yıldırım, Türkistan Cami Taziye Evi'nin İçerisini Yeniledi

İşadamı ve Türkiye
Yardım Severler Derneği Kars
Şube Başkanı Yasin Aşkın Yıldırım, Türkistan Cami Taziye Evi'nin iç donanımını baştan aşağıya yeniledi. Halitpaşa
Mahallesi bulunan Türkistan Cami Taziye Evinin iç donanımının değiştiren Yasin Aşkın Yıldırım, yenilenen taziye evinin ziyaret ederek bir takım incelemelerde bulundu.
Yıldırım, mahalle sakinleri,yle el ele vererek bu tür hizmetleri hayata geçirdiklerini söyledi.
TYSD Başkanı hayırsever işadamı Yasin Aşkın Yıldırım, "Şehrimizde uygun alanlarda ve vatandaşlarımızın taleplerini göz önüne alarak öncelikli mahalle sakinleriyle el ele vererek hizmetleri hayata geçiriyoruz. Vatandaşlarımız zor günlerinde misafirlerini daha iyi ortamlarda ağırlaması için, gelenek ve göreneklerimizi yaşatmaları için bu taziye evlerinin öneminin büyük olduğunu düşünüyorum. Samimiyet ve paylaşım üzerine kurulan taziye evlerimiz örnek bir uygulamadır. Bizler bir Allah'a inanan, peygamberi bir olan, Cami de beraber olan, acısını ve mutluluğunu paylaşan hemşehrilerimiz olarak hepimiz biriz" dedi.
Yıldırım, "Her şeyimizle gönlümüzü, kalbimizi, aklımızı, düşüncelerimizi karşımızdakine açacağız, paylaşacağız. Ancak böyle kardeş olabiliriz, ancak böyle geleceğe güvenle bakabiliriz, ancak bu şekilde dünyanın ötesinde var olan asıl hazırlık yapmamız gereken yere de böyle ulaşabiliriz. Hizmet kervanı devam edecek. Yardımlarından dolayı bu taziye evinin yapımım da emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu Taziye Evi'nin hem Ramazan Ayı'nda iftar sofralarında hem cenazelerimizde ve ailelerin yas günlerinde kullanılmasını temenni ediyorum" diye konuştu.
Yıldırım, bir süre taziye evini gezdi. Taziye Evi'nin yenilenen iç donanımını da kontrol eden Yıldırım, daha sonra Türkisan Cami'den ayrıldı. - KARS
Türkiye,Kars
26 Kasım 2018 Pazartesi 10:58