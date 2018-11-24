Hayırseverden Eğitime Destek

24 Kasım 2018 Cumartesi 12:45



24 Kasım 2018 Cumartesi 12:45

Bodrum ilçesinde, hayırsever iş adamı tarafından 16 derslikli Denizcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile 3 atölye binası yapılacak.Eğitime Yüzde 100 Destek kampanyası kapsamında, Bodrum ilçesi Güvercinlik Mahallesi'nde hayırsever iş adamı Orhan Kılıç tarafından yaptırılacak 16 derslikli Denizcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile 3 atölye binası yaptırılması için Muğla Valiliğinde protokol imzalandı.Muğla Valisi Esengül Civelek, protokol imza töreninde yaptığı konuşmada, 21. yüzyıl bilgi teknolojileri toplumunda yeni nesilleri geleceğe hazırlamanın kaliteli ve nitelikli bir eğitimle mümkün olduğunu belirtti.Yeni nesilleri geleceğe hazırlamanın herkesin ortak sorumluluğu olduğunu ifade eden Civelek, "Devletle sorumluluk paylaşarak, eğitim alanında yapmış oldukları katkıdan dolayı hayırsever Orhan Kılıç'a şahsım ve ilim adına teşekkür ediyorum." dedi.Protokol imza törenine, AK Parti Muğla milletvekilleri Mehmet Yavuz Demir ve Yelda Erol Gökcan, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre ve hayırsever iş adamı Orhan Kılıç da katıldı.