Hayırseverden Engelliye Akülü Araç

Şırnak
'ın Silopi
ilçesinde 20 yaşındaki engelli Selahattin Bitken'e bir hayırsever tarafından akülü araç yardımı yapıldı.
Engelli Bitken, sosyal medya üzerinden engelli araçlarını ücretsiz olarak tamir eden esnaf Mahmut Tatar
'dan akülü araç desteği yapılması için talepte bulundu.
Esnaf Tatar, isminin açıklanmasını istemeyen hayırseverin temin ettiği akülü aracı Bitken'e Barbaros Mahallesi
'ndeki evinde teslim etti.
Bitken, araç sayesinde dışarıya çıkabileceğini belirterek, "Çok mutlu oldum. İnşallah bundan sonra kendi aracımla rahat şekilde gezeceğim. Hayırseverden ve emeğe geçen herkesten Allah razı olsun." dedi.
Silopi,Şırnak
08 Aralık 2018 Cumartesi 12:59