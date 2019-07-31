Hayırseverden sağlık merkezine bağış

İstanbul
'da yaşayan hayırsever Emine Güngör, Balıkesir
'in Manyas
ilçesindeki bir aile sağlığı merkezinin restorasyonunu üstlendi.
Salur Mahallesinde hizmet veren 2 Nolu Aile Sağlığı Merkezi binasının restorasyonu için Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğünde düzenlenen protokol töreninde konuşan Balıkesir İl Sağlık Müdürü Yavuz Yılmaz, desteğinden dolayı hayırsever Emine Güngör'e teşekkür etti.
Yapılan bu tür bağışların, sağlığın korunması ve geliştirilmesi amacıyla sunulan hizmetlerin niteliği ve hasta memnuniyetinin artırılması açısından büyük katkı sağladığını vurgulayan Yılmaz, şöyle konuştu:
"Bu davranışın örnek olması, sağlık kurumlarının daha iyi hizmet sunmasına katkı sağlayan bağışların ve bu konudaki duyarlılığın artarak devam etmesini temenni ediyorum. İlimizde birinci basamak sağlık hizmetleri, 141 aile sağlığı merkezi ve 408 aile hekimliği birimi ile sunulmaktadır. 2018 yılında sadece aile hekimlerine 4,8 milyon başvuru yapılmış ve aşılama, gebe, lohusa, bebek-çocuk takipleri, yaş, cinsiyet ve hastalık gruplarına yönelik izlem ve taramalar ile desteklenmiş, sağlığı geliştirici hizmetlerin sunulması sağlanmıştır. Sağlıklı bireyler ve sağlıklı toplumun temini için tüm halkımızı sağlık hizmetlerine ihtiyaç duydukları anda hizmete kolayca ulaşabildikleri, düşük maliyetle etkin ve yaygın sağlık hizmeti sunulan aile sağlığı merkezlerimize davet ediyoruz."
Konuşmanın ardından protokol imzalandı.
Törene, Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Refik Budak, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. Mehmet Suluoğlu, Sağlık, Acil Sağlık ve İlaç-Tıbbi Cihaz Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Gökhan Taşkın ve Personel Destek Hizmetleri Başkan Vekili Erol Dinçer de katıldı.