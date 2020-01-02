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Hayırseverden TSD'ye tekerlekli sandalye bağışı

Kırklareli'nde hayırsever Bülent Türker, Türkiye Sakatlar Derneği (TSD) Kırklareli Şubesi'ne tekerlekli sandalye bağışladı.

02.01.2020 10:08 | Son Güncelleme: 02.01.2020 10:26 Hayırseverden TSD'ye tekerlekli sandalye bağışı
'nde hayırsever Bülent Türker, Türkiye Sakatlar Derneği (TSD) Kırklareli Şubesi'ne tekerlekli sandalye bağışladı.
Derneğin şubesine ziyaret eden Türker, engelliler ve dernek yöneticileriyle bir araya gelerek, 5 sandalyeyi teslim etti.
Türker, konuşmasında, ihtiyaç sahiplerinin her zaman yanında olduğunu söyledi.
Önceki yıllarda da sürekli yardımlarda bulunduğunu ifade eden Türker, yardımlaşmanın önemli olduğunu bildirdi.
Türker, "Her türlü yardımı yapmaya çalışıyorum. İhtiyacı olanlar dernek aracılığı ile bizlere ulaşabilir. Herkes iyilik peşinde koşsun." dedi.
Dernek Başkanı Ercan Dinkler de Türker'in davranışının herkese örnek olması gerektiğini, birlikte projeler üretip, birçok kişiye faydalı olabilmek için çalışacaklarını kaydetti.

Türkiye Sakatlar Derneği, Bülent Türker, Kırklareli, Güncel

Kaynak: AA

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