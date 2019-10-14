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Hayırseverin kardeşi adına yaptırdığı okulda eğitim başladı

Tunceli'de hayırsever bir iş adamının trafik kazasında kaybettiği kardeşi adına yaptırdığı 8 derslikli okulda eğitim öğretim başladı.

14.10.2019 14:02Hayırseverin kardeşi adına yaptırdığı okulda eğitim başladı
Tunceli'de hayırsever bir iş adamının trafik kazasında kaybettiği kardeşi adına yaptırdığı 8 derslikli okulda eğitim öğretim başladı.

Hayırsever İşadamı Ali Büyükdağ, merkeze bağlı Alibaba Mahallesi Ovacık yolu üzerinde, genç yaşta trafik kazasında kaybettiği kardeşi Latif Büyükdağ adına 8 derslikli okul yaptırdı. Bilişim çağına uygun sınıflar, bahçesinde öğrencilerin güvenli bir şekilde vakitlerini geçirebileceği alan, konferans salonu ve müzik sınıflı çeşitli donatıların bulunduğu ilkokulda öğrenciler eğitim ve öğretime başladı.

Tunceli'de eğitimin kalitesinin yüksek olduğunu anımsatan Vali Tuncay Sonel "Tunceli'ye böylesine güzel ve modern bir okul kazandıran Tuncelili Hayırsever İşadamımız Ali Büyükdağ'a çocuklarımız adına teşekkür ediyoruz.Bu güzel okulumuz yöremize ve çocuklarımıza hayırlı olsun"dedi. - TUNCELİ

Alibaba, Tunceli, Güncel

Kaynak: İHA

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