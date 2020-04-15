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Hayırseverin parasını ödediği 5 bin ekmek ücretsiz dağıtıldı

MERSİN'de kimliği belirlenemeyen bir hayırsever, bir ekmek büfesine yaptığı ödemeyle vatandaşlara 5 bin ekmeğin dağıtılmasını sağladı.

15.04.2020 13:17 | Son Güncelleme: 15.04.2020 13:17
Hayırseverin parasını ödediği 5 bin ekmek ücretsiz dağıtıldı

MERSİN'de kimliği belirlenemeyen bir hayırsever, bir ekmek büfesine yaptığı ödemeyle vatandaşlara 5 bin ekmeğin dağıtılmasını sağladı.

Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Halk Ekmek Fabrikası (MER-EK) merkez Akdeniz ilçesi İhsaniye Mahallesi Kuvayi Milliye Caddesi üzerinde bulunan büfesine giderek, alınan somun ve diğer çeşitlerle birlikte 5 bin ekmeğin ücretinin tamamını ödeyen hayırsever, ücretsiz olarak dağıtılmasını istedi. Kimliğinin de açıklanmasını istemeyen hayırseverin isteği üzerine gün boyunca büfeye gelen vatandaşlara istedikleri ekmek ücretsiz olarak verildi.

MER-EK büfesinde çalışan Arzu Tekin, "Bugün güzel bir olay için burada bulunuyoruz. Virüs nedeniyle bütün ülkede, dünyada büyük bir sıkıntı var. Bu bizi maddi olarak çok etkilemiş durumda. Halkımızın içerisinde maddi imkansızlıklar yaşayan insanların sayısı çoğaldı. Bağışta bulunan vatandaşımız belediyenin ekmekleri daha hijyenik ve çok daha güvenli olduğu için bizleri tercih etti" dedi.

Bugünlerde maddi anlamda desteğe ihtiyacı olan çok fazla kişinin olduğunu söyleyen Tekin, "Bugün onlar için güzel bir gün oldu. Hayırsever vatandaşımız da örnek teşkil etmesini diliyor. Bizim de arzumuz bu yönde. İnşallah devamı gelir" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Etiketler: Akdeniz, Güncel
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