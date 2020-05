HAYIRSEVERLER BAĞIŞLADI, CERRAHPAŞA 'İYİLİK DÜKKANI' KURDU

Kaynak: DHA

Koronavirüs servisinde yatan ihtiyaç sahibi hastalar için 'İyilik Dükkanı' kuruldu. Haber -Kamera: Elif YAVUZ-Feridun AÇIKGÖZ-Uğur CAN/İSTANBUL, DHAHayırseverler sağlık çalışanlarını bir an bile yalnız bırakmıyor. Tıbbi malzemeden, el kremine kadar sağlık çalışanlarına çeşitli hediyeler geliyor.Koronavirüsle mücadelede en ön safta yer alan sağlık çalışanları, bir an bile yalnız bırakılmıyor. Hayırseverler, sağlık çalışanları ve hastalar için tıbbi malzemeden küçük atıştırmalıklara, el kreminden kıyafete kadar çeşitli hediyeler gönderiyor. Gelen bağış ve hediyeler ise hem hastalar hem de sağlık çalışanlarına dağıtılıyor. Bu süreçte çok sayıda bağışın yapılmasının ardından ise Cerrahpaşa Tıp Fakültesi tarafından 'İyilik Dükkanı' kuruldu. Özellikle korona servisinde yatan ve maddi durumu iyi olmayan hastaların tüm ihtiyaçları buradan sağlanıyor."KORONAVİRÜS SEBEBİYLE BAĞIŞLAR DA GELDİĞİ İÇİN BURAYI AÇTIK"Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Başhekimi Doç. Dr. Zekai Kutlubay, bu süreçte hayırseverlerden çok sayıda bağış yapılmasının ardından bu dükkanı kurduklarını belirterek, 'Hayırseverler, iş adamları, sivil toplum kuruluşları bizi hiç yalnız bırakmadı. Daha önce de yapıyorlardı ancak koronadan sonra bu bağış miktarları daha çok arttı. Bu bizim toplumumuzun özelliği. Aslında 'İyilik Dükkanı' daha önce hayata geçirmek istediğimiz bir projeydi. Koronavirüs sebebiyle bağışlar da geldiği için burayı açtık. İhtiyaç sahibi yatan hastalarımız, ya da bu hastaların refakatçileri oluyor. Ayrıca kendi personelimiz, öğrencimiz var. Amacımız, Cerrahpaşa bünyesinde bulunan ve ihtiyacı olan herkese Başhekimliğin denetiminde ve kontrolünde yapmak. 4 bin civarında çalışanımız var. Belirli sayıda bağış ve hediyeler geliyor. Önceliğimiz korona servisinde yatan hastalar ya da yoğun bakımda yatan hastalar. Personellerden de özellikle Covid'de çalışanlara öncelik tanıyoruz" diye konuştu."HEMEN AYNI GÜN TÜM İSTEKLERİMİZ GETİRİLİYOR"'İyilik Dükkanı' gönüllü elçisi Burçak Kalkan ise, 'Salgın başladıktan sonra gönüllü olmak istediğimi belirttim. Hocamız da bana burayı emanet etti. Tüm Covid sorumluları bir iletişim ağı kurarak gerekli hasta ve çalışanlara istedikleri malzemeleri temin etmek için yardımcı oluyorum. Bu süreçte insanlar aniden yattığı için en çok iç çamaşırı, pijama ve terlik ihtiyacı oluyor. Daha sonra ise kişisel temizlik malzemelerine ihtiyacımız oluyor. Elimizden olmayan malzemeleri bağışçılarımıza ilettiğimizde sağ olsunlar hemen aynı gün tüm isteklerimiz getiriliyor" dedi."HALKIMIZ GERÇEKTEN ÇOK YARDIMSEVER"Cerrahpaşa Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Selma Kaçar, 'Halkımız gerçekten çok yardımsever herhangi bir şeye ihtiyacımız var mı diye direkt bizlerle iletişime geçtiler. Özellikle gönderilmeyen malzemeleri göndermek istiyorlar. Başlarda tıbbi malzemeler geliyordu. Arkadaşlarımız uzun süre evlerine gidemedikleri için kişisel ihtiyaçları olan diş fırçası, diş macunu ve dezenfektan tahrişi için krem gönderenler oldu. Hiçbir şey yapamayan birisi yemek yememişlerdir deyip evde kek, börek yapıp gönderdi. Hastanede çalışanlarını düşünüyorlar, bunu da manevi olarak bize hissettiriyorlar" şeklinde konuştu.Korona servisi sorumlu hemşiresi Nilay Şimşek bu hediyelerin bu süreçte streslerini azalttığını, moral olduğunu ifade etti. Şimşek, 'Süreç başladığında herkesin bir paniği, kaos ortamı vardı. Sonrasında bu güzel hediyeler arkadaşlarımızın çok hoşuna gitti. Düşünülmek, hatırlanmak çok güzel bir şey. Hediyenin büyüğü küçüğü olmaz her gelen hediyen çok hoşnut kaldık