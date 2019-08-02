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Hayırseverler okula çeşme yaptırdı

Karapınarlı hayırseverler Latife ve Halis Saydam, TOKİ Yavuz Selim ilkokulunun bahçesine öğrenciler için çeşme yaptırdı.

02.08.2019 14:51 Hayırseverler okula çeşme yaptırdı
Karapınarlı hayırseverler Latife ve Halis Saydam, TOKİ Yavuz Selim ilkokulunun bahçesine öğrenciler için çeşme yaptırdı.

Öğrenciler için okul bahçesine yaptırılan çeşmenin açılışında konuşan Saydam çifti eğitime yapılan yardımların boşa gitmeyeceğini ve bundan son derece mutlu olduklarını söyledi.
Törene katılan İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Sağdıç, "Çeşmenin yapımını sağlayan ve bu amaçta emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Eğitim adına yapılan hayırlar önem taşımaktadır. Bu çeşmeden içilen suyun her damlasında öğrencilerin duası yer alacaktır. Allah hayırlarını kabul etsin. Kendilerine teşekkür ediyorum." dedi.

Daha sonra çeşmenin açılışı dualarla yapıldı.
Açılışa, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı şirketinde Daire Başkanı Ceyhan Yalçın, Belediye Başkan Vekili Osman Arı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Sağdıç,Okul Müdürü Süleyman Karadeniz ve hayırsever Saydam ailesi katıldı.

Selim, Çeşme, Güncel

Kaynak: AA

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