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Hayırseverler, şartlı bağışta bulunuyor

Vatandaşların şartlı bağış taleplerinde bir artış olduğunu belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, şartlı bağış talebindeki artışın Melikgazi Belediyesinin yerinde ve zamanda yapmış olduğu yatırımların ve hizmetlerin büyük etkisi olduğunu söyledi.

16.12.2019 10:13 | Son Güncelleme: 16.12.2019 10:18Hayırseverler, şartlı bağışta bulunuyor
Vatandaşların şartlı bağış taleplerinde bir artış olduğunu belirten Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, şartlı bağış talebindeki artışın Melikgazi Belediyesinin yerinde ve zamanda yapmış olduğu yatırımların ve hizmetlerin büyük etkisi olduğunu söyledi.

Belediyelerin Şartlı Bağışta alma imkanının yasalarca belirlendiğini hatırlatan Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, özellikle ilçe sınırları içerisinde eğitim, sağlık ve ibadet yatırımlarına hayırseverlerce destek verdiğini kaydetti.

Hayırsever vatandaşların bağışları ile 'de birçok kamu binasının şu anda hizmet verdiğini ifade eden Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Sağlık ocağı, sağlık merkezi, ibadethane, kuran kursu ve okul gibi yatırımlar için şartlı bağışlar Belediye Meclisince oybirliği ile kabul edildi. Şartlı bağışların artışındaki en büyük etkinin Melikgazi'nin yerinde, zamanında ve süresinde hizmeti sunduğudur. Çünkü hizmeti alan, yatırımı gören hayırseverler belediyenin yatırımlarına katkı sağlamak istiyor. Bu da belediye yatırımlarında başarının bir göstergesidir." dedi.

Aralık Ayı Meclis toplantısında Ali Ulvi İpek tarafından yine şartlı bağış talebinin oy birliği ile kabul edildiğini ve Ali Ulvi İpek adına Esentepe Mahallesi'ne Kuran Kursu inşa edileceğini hatırlatan Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, belediyenin yine birçok hayırsevere örnek olduğunu ve onları teşvik ettiğini söyledi. - KAYSERİ

Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi, Kayseri, Güncel

Kaynak: İHA

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