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Hayırseverlerden alıp köy çocuklarına dağıtıyor

Ağrı'da yaşayan Cafer Canşi, kendisi gibi hayırseverlerden topladığı oyuncak, kırtasiye malzemeleri ve giysileri köy çocuklarına dağıtıyor.

30.10.2019 20:48
Ağrı'da yaşayan Cafer Canşi, kendisi gibi hayırseverlerden topladığı oyuncak, kırtasiye malzemeleri ve giysileri köy çocuklarına dağıtıyor.
Canşi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 5 yıl önce "Köy Okulları Yardım Projesi" adı altında sosyal sorumluluk projesi başlattığını söyledi.
Proje kapsamında oyuncakların yanı sıra kitap, kırtasiye malzemeleri ile giyim yardımları topladığını belirten Canşi, maddi destek kabul etmediklerini, yardımların kendilerine ulaştırılan ürünlerden ibaret olduğunu aktardı.
Canşi, proje kapsamında yardım malzemelerini kendisine sosyal medya üzerinden ulaşanlardan topladıklarını ifade ederek, "Bugüne kadar 2 binden fazla okula ve 100 binden fazla öğrenciye kırtasiye, giyim, okul malzemesi temininde bulunduk. Sayısız okula kütüphane ve kitap desteği sağladık." dedi.
Bugün ise bir iş adamımızın temin ettiği 140 oyuncağı dağıtmak için Hamur ilçesine bağlı Özdirek, Ekincik ve Yamak köylerine geldiklerini kaydeden Canşi, "Çocuklarımızın yüzlerindeki mutluluk bizleri de sevindiriyor. Hayırseverlerin desteği ile projemizi devam ettireceğiz." diye konuştu.
Hayırseverlerden alıp köy çocuklarına dağıtıyor

Ağrı, Güncel

Kaynak: AA


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