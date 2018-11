Hayırseverlerden Güzel ve Anlamlı Katkı

10 Kasım 2018 Cumartesi 13:41



Ülkenin birçok şehrinde güzel hizmetlerde bulunan Emekli Albay Ümit Özbal ve eşi Milli Eğitim Genel Müdür Yardımcısı Esmihan Özbal, ihtiyaç sahibi bir hastaya verilmek üzere tam donanımlı tekerlekli sandalye ve hasta bakım bezlerinden oluşan paketi Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can 'a teslim etti.Belediye Başkanı Nihat Can, yapılan yardımın önemine ve anlamına değinerek, Emekli Albay Ümit Özbal ve eşi Esmihan Özbal'a teşekkür etti. Başkan Can, gerçekleştirilen yardımın son derece güzel ve örnek niteliğinde olduğuna vurgu yaptı. Can, "Hemşehrimiz, Bilecik Sevdalıları Emekli Albay Ümit Özbal ağabeyimiz ve kıymetli eşi Milli Eğitim Genel Müdür Yardımcısı Esmihan Özbal hanımefendi hayırlı bir katkıda bulunmak üzere ziyaretimize geldiler. İhtiyaç sahibi hasta bir vatandaşımızın ihtiyaçlarının karşılanması noktasında Belediyemize hayırlı bir yardımda bulundular. Kendilerine bu anlamlı davranışlarından dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Bizler her zaman olduğu gibi bu yardımı da en kısa süre içinde ihtiyaç sahibi bir kardeşimize teslim edeceğiz. Yaptıkları hizmet örnek mahiyetinde olması dolayısıyla ayrıca önem arz ediyor. Ben her iki büyüğümüze de teşekkürlerimi bildiriyor, sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyorum" ifadelerini kullandı.Milli Eğitim Genel Müdür Yardımcısı Esmihan Özbal ise yaptığı açıklamada, Bilecik'i ve Bileciklileri çok sevdiğini belirterek, "Bugün çok mutlu olduk. Belediye Başkanımız Nihat Can'ın da aracılığı ile ihtiyaç sahibi bir vatandaşımızın yarasını saracak küçük bir yardımı yapma fırsatı bulduk. İnşallah bunun devamı gelecektir. Böyle güzel bir anı yaşamamızda bizlere aracılık yaptığı için Belediye Başkanımıza tekrar teşekkür ediyorum" dedi.Emekli Albay Ümit Özbal ise Bilecik sevdalısı olduğunu belirterek, "Bizler bugün ihtiyaç sahibi bir hastamıza katkı olması amacıyla küçük bir yardımda bulunduk. İnşallah bu yardım bu tür güzel katkıların oluşmasına vesile olur. Ben Belediye Başkanımız Nihat Can'a bizlere böyle bir imkanı verdikleri için teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - BİLECİK