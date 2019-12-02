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Hayırseverlerden öğrencilere ayakkabı ve mont yardımı

Van'ın Tuşba ilçesindeki Abdulkadir Geylani İmam Hatip ve Şemsibey ortaokullarındaki öğrencilere hayırsever tarafından ayakkabı ve mont yardımı yapıldı.

02.12.2019 16:26 | Son Güncelleme: 02.12.2019 16:31Hayırseverlerden öğrencilere ayakkabı ve mont yardımı
'ın ilçesindeki Abdulkadir Geylani İmam Hatip ve Şemsibey ortaokullarındaki öğrencilere hayırsever tarafından ayakkabı ve mont yardımı yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdür Vekili İsa Şipal, İl Milli Eğitim Şube Müdürü M. Şirin Atlı ve hayırseverin katıldığı yardım etkinliğinde, 200 öğrenciye mont ve ayakkabı dağıtıldı. İl Milli Eğitim Müdür Vekili İsa Şipal, hayırseverlerin eğitime katkısının önemine değinerek, Van'da bu anlamda güzel çalışmaların yapıldığını söyledi. Hayırseverlerin sıklıkta eğitime katkı sunmaya devam ettiğini ve eğitimin bir paydaşı olduklarını belirten Şipal, "Eğitime destekleri için hayırseverlerimize teşekkür ediyoruz. En büyük gayemiz, öğrencilerimizin başarısıdır. Sizler başarılı olursanız, bizler mutlu oluyoruz. Bizler de, hayırseverlerimiz de bunun için gayret ediyoruz" dedi.

Öğrencilere ayakkabı ve mont yardımında bulunan hayırsever iş adamı ise, öğrencilerle birlikte olmaktan son derece memnun olduklarını belirterek, "Öğrencileri mutlu görmek bizleri daha da mutlu ediyor. İnşallah bu öğrencilerimiz büyük başarılar elde ederek, güzel yerlere gelirler. Onların başarısı bizim mutluluğumuzdur" diye konuştu. - VAN

Abdulkadir Geylani, Tuşba, Van, Güncel

Kaynak: İHA

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