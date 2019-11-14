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Hayırseverlerden topladıkları yardımı köy çocuklarına dağıttılar

'BİR umut bin mutluluk' adlı sosyal medya kampanyasıyla bir araya gelen 16 genç, köylerdeki dar gelirli ailelerin çocukları için topladıkları giyim ve kırtasiye malzemelerini Şırnak'ta dağıttı.

14.11.2019 10:01 | Son Güncelleme: 14.11.2019 10:01Hayırseverlerden topladıkları yardımı köy çocuklarına dağıttılar

'BİR umut bin mutluluk' adlı sosyal medya kampanyasıyla bir araya gelen 16 genç, köylerdeki dar gelirli ailelerin çocukları için topladıkları giyim ve kırtasiye malzemelerini 'ta dağıttı.

Çeşitli üniversitelerde okuyan 16 öğrenci, sosyal medya üzerinden 'Bir umut bin mutluluk' adıyla çocuklar için yardım kampanyası başlattı. Bugüne kadar hayırseverlerin desteğiyle 11 ilde çok sayıda öğrenciye çeşitli yardımlarda bulunan gençler, şimdi de Şırnak'ta 110 öğrenciye destek oldu. Çalışmalarına köy köy dolaşıp, ihtiyaç listesi hazırlayarak, başlayan gençler, daha sonra sosyal medyadan hayırseverlerle iletişime geçip, destek talebinde bulunuyor. Düzenledikleri son kampanyada elde ettikleri oyuncak, bot, mont ve kırtasiye malzemelerini Şırnak'ta 110 çocuğa dağıtan gençler, kampanyalarını her geçen gün büyütmeyi hedeflediklerini belirtti.

'4 YILDA BİNLERCE ÇOCUĞA DESTEK OLDUK'

Kampanyanın gönüllüleri arasında yer alan, Batman Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Mehmet Emin Sevin, bugüne kadar 11 ilde çocuklara destek olduklarını belirterek, "Birçok köy okuluna kırtasiye başta olmak üzere bot, mont yardımında bulunuyoruz. Son düzenlediğimiz kampanyada Şırnak'taki çocuklar için topladığımız yardımları dağıtıyoruz. Buradaki 110 çocuğa bugün çeşitli malzeme desteğinde bulunduk. 4 yıl içinde binlerce çocuğa destek olduk. Bunu sürdürmeye devam edeceğiz. Biz köylere gelip listeleri hazırlıyoruz. Ondan sonra sosyal medya hesaplarımızdan paylaşıyoruz. Yaptığımız paylaşımların ardından çok sayıda hayırsever bize destek oluyor" dedi.



Şırnak, Güncel

Kaynak: DHA

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