Haberler» Güncel» Haber

Hayırseverlerin katkılarıyla hastane odaları yenilendi

Saruhanlı'da hayırsever vatandaşlar Saruhanlı Devlet Hastanesinde 2 odayı tam donanımlı olarak yeniledi.

08.08.2019 15:19 Hayırseverlerin katkılarıyla hastane odaları yenilendi
Saruhanlı'da hayırsever vatandaşlar Saruhanlı Devlet Hastanesinde 2 odayı tam donanımlı olarak yeniledi.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde hayırsever vatandaşların katkılarıyla Saruhanlı Devlet Hastanesinin 2 odası yenilendi. Hayırsever Ayşe İnce, Ayşe Obut ile Nuran ve Necat Soysaler çifti yaptıkları maddi destekle 2 odanın nitelikli oda haline getirilmesine katkı sağladı. Yenilenen odalar düzenlenen törenle hizmete girdi. Törende odaların yapımında emekleri bulunan hayırseverlere çiçek ve plaket takdim edilerek teşekkür edildi.

Açılış törenine Saruhanlı Kaymakamı Necmettin Yalınalp, Ak Parti İlçe Başkanı Ahmet Gökmen,Saruhanlı Sağlık Hizmetlerini Destekleme Derneği Başkanı İbrahim Aydoğan, Saruhanlı Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Salim Babuş, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Fatma Öztürk, İdari Mali İşler Müdürü İsmail Alpar, İdari Mali İşler Müdür yardımcısı Halil Aydın, odaların yapımında maddi katkı sağlayan Ayşe Obut, Nuran-Necat Soysaler ve Ayşe İnce ile hastane çalışanları katıldı. - MANİSA

Saruhanlı, Manisa, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:40   Mesleki Yeterlilik Belgesi toplantısı gerçekleştirildi
16:40   Doğal sit alanına HES projesinin iptal edilmesi sevindirdi
16:40   "Çocuklar Tebessüm Ederse Dünya Güler"
16:40   Deprem Çardak Havalimanında da hasara yol açtı
16:39   Bilal Ergeç Parkı açıldı
16:39   HATAY ÇİFTLİĞE UYUŞTURUCU BASKINI
16:39   DENİZLİ VALİSİ DEPREMLE İLGİLİ AÇIKLAMALARDA BULUNDU