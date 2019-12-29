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Hayırseverlerin yardımları Türk Kızılayı ile ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor

Türk Kızılayı Bursa Şubesi gönüllüleri, hayırseverlerin yardımlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

29.12.2019 09:31 | Son Güncelleme: 29.12.2019 09:37 Hayırseverlerin yardımları Türk Kızılayı ile ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor
Türk Kızılayı Şubesi gönüllüleri, hayırseverlerin yardımlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

Türk Kızılayı Bursa Şubesinin 'İyilik Sever Harekatı' devam ediyor. Hayırseverlerin yaptığı bağışların ihtiyaç sahiplerine ulaşması için gönüllüler ev ev dolaşıyor. İlk olarak yapılan müracaatları değerlendiren ekipler, haftanın 3 günü yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. 2019 yılının son çalışmasında ise 50 gönüllüden oluşan 10 ekip, Yıldırım ilçesindeki ihtiyaç sahiplerini ziyaret etti. Türk Kızılay Bursa Şube Başkanı Davut Gürkan da ihtiyaç sahipleriyle buluşarak, çocuklara oyuncak hediye etti.

"Müracaatların doğru adreslere ulaşması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz"

Türk Kızılay Bursa Şube Başkanı Gürkan, "Türk Kızılay Bursa Şubesi olarak yıl boyunca haftanın belirli günlerinde gönüllülerimizle birlikte sahaya çıkıyoruz. Hayırseverlerimizin ve bağışçılarımızın Kızılay'a yapmış olduğu yardımları doğru adreslere ulaştırmak için gayret ediyoruz. Sahaya çıkan gönüllülerimiz öncelikle ev ziyareti yapıyorlar. Bu ziyaret esnasında bize yapılan müracaatları değerlendiriyoruz. Bu müracaatların doğru adreslere ulaşması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bağışçılarımız ve hayırseverlerimiz emin olmalılar ki gönüllülerimizin yapmış olduğu ziyaretlerde bağışları doğru kişilere ulaşıyor. Her kuruşuna kadar doğru yere gitmesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Vergi mükellefi olan bağışçılarımız, kurumlar, şirketler Türk Kızılayına yapmış olduğu yardımları vergilerinden düşüp, gider olarak gösterebiliyorlar. Devletimizin bağışçılara ve hayırseverlerimize yaptığı güzel bir şey. Bunu Türk Kızılayına değerlendirebilirler. Türk Kızılayı, hem hesap verebilirliği, hem şeffaflığı hem de denetlenebilirliği konusunda vatandaşlarımızın teveccühünü kazandı" dedi.

"Haftada en az 3 gün sahada oluyoruz"

Hayırseverlerin yaptıkları bağışları doğru adreslerle buluşturmaya devam ettiklerini vurgulayan Gürkan, "2019 yılı içerisinde bugün sonuncu faaliyetimizi gerçekleştiriyoruz. 10 ekip ve 50 gönüllümüzle ev ziyaretleri yapacağız. İyilik Sever Harekatı'nın devamı için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Öncelikle ihtiyaç sahipleri bize müracaat ediyor. İncelemenin ardından sahaya çıkıyoruz. Araştırmalar yapıldıktan sonra değerlendirmeler yönetim kurulumuza geliyor. Yönetim kurulumuzdan onaylandıktan sonra ihtiyaç sahiplerimize erzak, giysi, nakit yardımı konusunda elimizden geleni yapıyoruz. Haftada en az 3 gün sahada oluyoruz, diğer 2 gün talepleri değerlendiriyoruz" diye konuştu. - BURSA

Türk Kızılayı, Kızılay, Bursa, Güncel

Kaynak: İHA

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